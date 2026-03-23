Sold out per la seconda edizione di un appuntamento annuo imperdibile : nel cuore di Luca

Vite ininterrotte, che portano messaggi, che ci fanno sentire che si puó andare oltre , connettendoci al nostro sentire .
E allora sentendo di Essere possiamo percepire qualcosa di piú profondo, di diverso, ma straordinariamente familiare.
L’anima ci parla se noi ci concediamo di fermarci ad ascoltarla.
Vivere la vita dando un senso a ciò che siamo e soprattutto a ciò che ancora non siamo, ci guida .
Luca e Roberta , ma anche Margherita, Francesca, Letizia e Martina c’insegnano a fidarci del nostro sentire.
Guide per trovare la nostra guida interiore .
E ieri sulla passerella ha sfilato ancora una volta la solidarietà e quella ‘leggerezza profonda” di chi ha saputo trasmutare il dolore in possibilità .
Grazie in primis a Maria Pia e Alberto, che con la loro Presenza nel mondo creano condivisioni autentiche, a FaròAssociazione Onlus che continua a intrecciare fili per rafforzare sempre più una rete virtuosa che è stata creata sul territorio ; il nostro progetto Uno spazio per te non può che essere onorato e felice di essere parte di questa rete.
Grazie a Don Fernando per la disponibilità dello spazio del teatro curato e ri-nato per merito di Generazione Musica, a Simonetta ed Enzo, cartoleria Fantasia, per l’impegno e l’organizzazione, a Sheila per le fantastiche scenografie e a Melania per le stupende coreografie, al fondamentale staff dietro le quinte composto da Katia Betty, Lara, kasia, Alessandra, Danilo, Laura, Marina, Patrizia, Fabiana , Giorgia e Barbara a tutte le modelle e i modelli che hanno reso possibile tutto questo partecipando attivamente.
Grazie a Studio fotografico 25 per la disponibilità professionale e umana.
Grazie a tutti gli sponsor di Bracciano che hanno sostenuto questo evento.
Grazie a Lake Service , a Vincenzo del Centro Anziani Luce del sole, a Stefano , presentatore che con grande maestria ha guidato questo secondo appuntamento.
Il grazie più sentito è ai genitori e soprattutto ai bambini che sono stati protagonisti e portatori di vita sul palco.
Nel cuore di Luca viene organizzato una volta l’anno ma il messaggio è quello di “sfilare tutti i giorni e fluire con la stessa profonda leggerezza che ci permette di evolvere e giocare con la vita , con la consapevolezza , come direbbe
una grande mente illuminata Italiana, Roberto Assagioli, di Essere molto più del nostro corpo , della nostra mente e delle nostre emozioni .
Una testimonianza di come il passare dall’IO al NOI è una meravigliosa possibilità di stare insieme e dunque grazie a tutti Noi.
Rsaria Giagu