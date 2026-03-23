Sold out per la seconda edizione di un appuntamento annuo imperdibile : nel cuore di Luca

Vite ininterrotte, che portano messaggi, che ci fanno sentire che si puó andare oltre , connettendoci al nostro sentire .

E allora sentendo di Essere possiamo percepire qualcosa di piú profondo, di diverso, ma straordinariamente familiare.

L’anima ci parla se noi ci concediamo di fermarci ad ascoltarla.

Vivere la vita dando un senso a ciò che siamo e soprattutto a ciò che ancora non siamo, ci guida .

Luca e Roberta , ma anche Margherita, Francesca, Letizia e Martina c’insegnano a fidarci del nostro sentire.

Guide per trovare la nostra guida interiore .

E ieri sulla passerella ha sfilato ancora una volta la solidarietà e quella ‘leggerezza profonda” di chi ha saputo trasmutare il dolore in possibilità .

FaròAssociazione Onlus Uno spazio per te Grazie in primis a Maria Pia e Alberto, che con la loro Presenza nel mondo creano condivisioni autentiche, ache continua a intrecciare fili per rafforzare sempre più una rete virtuosa che è stata creata sul territorio ; il nostro progettonon può che essere onorato e felice di essere parte di questa rete.

Generazione Musica Grazie a Don Fernando per la disponibilità dello spazio del teatro curato e ri-nato per merito di, a Simonetta ed Enzo, cartoleria Fantasia, per l’impegno e l’organizzazione, a Sheila per le fantastiche scenografie e a Melania per le stupende coreografie, al fondamentale staff dietro le quinte composto da Katia Betty, Lara, kasia, Alessandra, Danilo, Laura, Marina, Patrizia, Fabiana , Giorgia e Barbara a tutte le modelle e i modelli che hanno reso possibile tutto questo partecipando attivamente.

Grazie a Studio fotografico 25 per la disponibilità professionale e umana.

Grazie a tutti gli sponsor di Bracciano che hanno sostenuto questo evento.

Grazie a Lake Service , a Vincenzo del Centro Anziani Luce del sole, a Stefano , presentatore che con grande maestria ha guidato questo secondo appuntamento.

Il grazie più sentito è ai genitori e soprattutto ai bambini che sono stati protagonisti e portatori di vita sul palco.