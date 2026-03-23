I bisogni della popolazione anziana al centro dell’incontro tra la Lega Spi/Cgil e l’Assessorato alle politiche sociali di Civitavecchia

Comunicato stampa

La Lega Spi/cgil di Civitavecchia che rappresenta oltre 2500 iscritti, nell’ambito della contrattazione sociale, ha chiesto ed ottenuto un incontro con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Civitavecchia, tenutosi lunedì 16 corrente mese. All’incontro hanno partecipato l’Assessora alle Politiche Sociali, Antonella Maucioni, la Funzionaria Dott.ssa Rosella Melaragni, coordinatrice attività distrettuali.

Il confronto, lungo e approfondito, ha registrato significative convergenze. Ambedue le parti condividono la preoccupazione che l’andamento demografico comporterà importanti cambiamenti nella struttura sociale. Già oggi abbiamo un indice di vecchiaia che ci dice che ogni 100 giovani abbiamo oltre 200 persone di età superiore ai 65 anni, ma quest’ultimo dato purtroppo è destinato ad aumentare in maniera particolarmente significativa, trascinando con sé anche l’aumento della popolazione anziana non autosufficiente.

Sono stati quindi analizzati i servizi per la popolazione anziana attualmente in essere. Il piano sociale di zona risponde con diversi servizi ai bisogni della popolazione anziana, cui si aggiungono poi quelli messi a disposizione dal Comune di Civitavecchia. Nell’insieme sia il Distretto, di cui Civitavecchia è Comune capofila, che il Comune di Civitavecchia stesso cercano di fronteggiare i bisogni della popolazione anziana con risposte articolate e flessibili.

Si è posto quindi il problema dell’isolamento e della solitudine di tanti anziani, dovuti a molti fattori, ma che può determinare un rapido peggioramento delle condizioni di salute. Che fare? Qui sono state esaminate varie possibilità di intervento. L’amministrazione ha comunicato che verificherà le varie opportunità e riconvocherà il ns sindacato per un nuovo incontro. Riteniamo che l’incontro sia stato particolarmente proficuo e il metodo di lavoro utilizzato sia quello che può portare a soddisfare al meglio i bisogni della popolazione anziana.

Per la Lega hanno partecipato all’incontro Ivano Tassarotti, Segretario della Lega, Caterina Pietragalla della Segreteria e Mara Caporale referente per la contrattazione sociale.

23.03.2026

Per la Lega Spi/cgil Ivano Tassarotti