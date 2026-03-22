Trevignano Romano inaugurato “Il Laboratorio” di Andrea De Ieso: tecnologia, fotografia e solidarietà

Nel cuore di Trevignano Romano, sabato 21 marzo, ha aperto le sue porte “Il Laboratorio – la bottega digitale” di Andrea De Ieso: uno spazio che unisce competenze tecniche, creatività e attenzione al territorio. Il laboratorio nasce temporaneamente all’interno della galleria Antonella Rizzo, grazie alla disponibilità del proprietario Costantino Liquori, regista con una lunga esperienza televisiva e autore di numerosi documentari per Rai 3, che ha messo a disposizione lo spazio per accogliere e sostenere questa iniziativa sul territorio.

L’offerta dei servizi è ampia e articolata: dall’assistenza informatica per PC e Mac alla gestione di servizi digitali come SPID e PEC, fino al supporto per privati e uffici anche a domicilio. Accanto a questo, un’area dedicata alla grafica, sia offline – materiali coordinati e stampa – sia online, con servizi per il web e i social. A completare il progetto, la fotografia rappresenta il cuore espressivo del laboratorio: ritratti, servizi per famiglie, newborn, fotografia commerciale per attività locali e, in particolare, pet photography.

L’inaugurazione non è stata solo un momento di presentazione dei servizi, ma anche un’occasione di incontro e condivisione. In collaborazione con il rifugio “Franca Valeri”, con cui De Ieso porta avanti un legame attivo da sei anni, l’evento si è trasformato in un’iniziativa solidale: tra fotografie, materiali e racconti, i presenti hanno potuto conoscere il lavoro svolto nel tempo e contribuire alla raccolta fondi a sostegno degli animali.

Un impegno concreto quello dell’associazione, che si estende anche oltre i confini locali. Come racconta la presidente Giulia Negri, è attiva una collaborazione con l’associazione Beta Lebanon, impegnata nel recupero di animali in Libano, dove la situazione è resa ancora più critica dal contesto di guerra. Il rifugio libanese, già sovraffollato, continua infatti ad accogliere cani e gatti abbandonati da famiglie costrette a fuggire.

Grazie a questa rete di solidarietà, i primi quattro cani sono già arrivati in Italia, atterrando a Fiumicino da Beirut, e saranno presto dati in adozione. L’obiettivo è favorire l’arrivo di animali, in particolare di piccola taglia, per facilitarne l’inserimento in famiglia e permettere così di accoglierne altri. Il rifugio “Franca Valeri”, situato a Trevignano Romano, è una realtà privata che può ospitare fino a 14 cani, garantendo loro spazi adeguati e benessere. Le adozioni vengono seguite con grande attenzione: ogni famiglia viene conosciuta attraverso un percorso di preaffido, per assicurare agli animali un contesto realmente adatto. Non semplici adozioni, ma scelte consapevoli, in cui il benessere dell’animale resta al centro.

Le attività dell’associazione non si fermano qui: oltre alla cura degli animali ospitati, vengono sostenute anche colonie feline sul territorio, seguendo e assistendo i gatti liberi, e organizzati eventi e raccolte fondi, come quello dedicato alla Pasqua e le iniziative previste nei prossimi mesi.

In questo contesto si inserisce il lavoro fotografico di Andrea De Ieso, che attraverso i suoi ritratti riesce a raccontare l’identità e l’espressività degli animali, contribuendo a sensibilizzare e ad avvicinare le persone al mondo delle adozioni.

Un progetto in evoluzione, che guarda al futuro ampliando i propri servizi, mantenendo al centro la relazione con le persone, il territorio e una sensibilità concreta verso il mondo animale.

Paola Forte