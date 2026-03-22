AUTORITA’ PORTUALE, CONGRATULAZIONI A URBANI PER LA NOMINA A SEGRETARIO GENERALE

Comunicato stampa

Roma, 20 marzo 2026 – “Desidero rivolgere i più sinceri auguri all’avvocato Fabrizio Urbani per la sua nomina a nuovo Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

Con l’arrivo dell’avvocato Urbani si rafforza in modo significativo la macchina amministrativa. Parliamo di una figura con una lunga e qualificata esperienza dirigenziale nel settore pubblico, capace di coniugare competenza e visione strategica.

Sono certo che il suo contributo sarà determinante per affrontare con efficacia le sfide future e per proseguire nel percorso di crescita e sviluppo del sistema portuale del Lazio, che coinvolge scali strategici come Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Il suo impegno rappresenterà un valore aggiunto per il consolidamento della competitività e dell’attrattività dell’intero sistema portuale.”

È quanto dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca al Consiglio Regionale del Lazio.