13 Marzo, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

Ladispoli, al via la riqualificazione del parco cani di via Trapani: il ringraziamento del gruppo Per Ladispoli

0
94
Rosolino e De Simone

Comunicato stampa

I consiglieri comunali Riccardo Rosolino ed Emiliano De Simone, a nome di tutto il gruppo Per Ladispoli, esprimono soddisfazione per i lavori di riqualificazione del parco cani situato nella zona Messico, tra piazza De Michelis e via Trapani all’angolo con via Fiume.

“Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento all’assessore ai Lavori Pubblici Marco Pierini e a tutto l’ufficio competente per l’intervento in corso di realizzazione, che punta a restituire ai cittadini e ai loro amici a quattro zampe uno spazio più curato, sicuro e accogliente”, dichiarano i consiglieri Rosolino e De Simone.

L’intervento prevede una serie di opere di sistemazione e miglioramento dell’area, tra cui l’installazione di una nuova rete di ferro saldata perimetrale fissata con cordoli in cemento, la pulizia completa dell’area interna, la potatura della vegetazione e una sistemazione generale del terreno.

Verranno inoltre ripitturati i muri e installata una tettoia con rete oscurante per garantire maggiore ombra durante le giornate più soleggiate.

“Un ringraziamento va anche alla ditta che ha eseguito i lavori – concludono Rosolino e De Simone – per la rapidità e l’efficienza dimostrate nell’esecuzione dell’intervento”.

Grazie a questi lavori, il parco cani tornerà ad essere uno spazio funzionale e decoroso, a disposizione dei residenti del quartiere e di tutti i cittadini di Ladispoli.

Articolo precedente
Neurodivergenza – Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) nei bambini: comprenderla e affrontarla. L’importanza della diagnosi precoce.
Articolo successivo
In arrivo il nuovo regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali di Civitavecchia

Ultimi articoli

Cultura

Pietro Grasso emoziona Cerveteri davanti a oltre duecento studenti delle scuole medie e tantissimi cittadini

Società

Svelati i carri dei Rioni della 63esima Sagra dell’Uva e del Vino di Cerveteri

Cultura

MONTECRISTO”: LA LEZIONE DI FRANCESE DIVENTA EMOZIONE. GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO AL TEATRO ORIONE DI ROMA

Cultura

Le radici dell’Aviazione dell’Esercito

Società

Ladispoli porta alla Borsa Mediterranea del Turismo il lavoro di analisi e programmazione sul turismo cittadino sviluppato negli ultimi tre anni.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it