Il centro giovani di Anguillara Sabazia , un luogo ricreativo e aggregativo.

Più o meno dal 2024 all’ex consorzio agrario di Anguillara Sabazia è attivo un centro giovanile che offre aiuto compiti e corsi di intrattenimento come corsi di pittura e corsi di inglese per i più piccolini. L’agone è stato a colloquio con il coordinatore del centro, il dottor Massimo Arena che ha raccontato come è nato il centro e la sua idea di base. Il centro giovanile di Anguillara Sabazia nasce nel 2024 con il progetto “educare in comune” del comune di Anguillara in cui c’era l’intenzione di creare uno spazio per giovani. Si è deciso di utilizzare l’ex consorzio agrario già abitato dalla proloco ed utilizzare i fondi per ristrutturarlo internamente e farci un centro per i giovani.

La prima fase del progetto è stata di reclutamento dei giovani poiché i due educatori di nome Valerio e Barbara scelti per il centro con il ruolo di supervisori sono inizialmente andati in strada a reclutare i ragazzi, gli hanno chiesto che attività avrebbero voluto fare.

In poche parole, in prima istanza il centro è stato immaginato dai ragazzi, quello che poi di base è stato strutturato è stato preso dal suggerimento dei ragazzi.

È stato scelto inizialmente il corso di dj e il corso di fumetto; per lo sport è stato scelto il basket, attività che si può svolgere nel campetto adiacente l’ex consorzio agrario. Il progetto aveva la durata di all’incirca un anno poi grazie al costante interessamento dell’assessorato alle politiche sociali di Paola Fiorucci che ha seguito il progetto sin dall’inizio, si sono potuti stanziare altri fondi.

Il centro è formato da persone molto competenti e che amano stare con i ragazzi. Questi ragazzi cercano un luogo che non sia nuovamente didattico come l’ambiente scolastico ma che possa offrire loro del relax e del divertimento, si svolgono corsi si come ad esempio la pittura ma nessuno è costretto a frequentarli, si può scegliere di stare li a colorare, a chiacchierare oppure a fare i compiti.

L’età media è dagli 11 ai 13 anni ed il centro è frequentato da sette fino a venti ragazzi, fra cui anche da liceali. Attualmente ci sono alcuni laboratori attivi, quello di fumetto e di aiuto compiti il lunedì dalle 17:00 alle 19:00 ,di inglese il giovedì dalle 17:00 alle 19:00 ed il corso di pittura che si tiene il mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Ilaria Morodei