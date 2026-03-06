6 Marzo, 2026
Attivato il servizio di Facilitatore digitale presso l’Ufficio pubbliche relazioni del Comune di Ladispoli

Ladispoli

Comunicato stampa

 L’Amministrazione comunale informa che, presso l’Ufficio pubbliche relazioni di piazza Falcone, è stato attivato il servizio del Facilitatore digitale. Un sostegno gratuito per tutti i cittadini, senza limiti di età, avviato per fornire assistenza sia nella creazione di account per i principali servizi digitali nazionali – come SPID, AppIO e CIE – sia per la risoluzione di eventuali problematiche, legate sia a piattaforme nazionali che a servizi comunali.

Fino al 30 aprile gli utenti potranno usufruire di una figura professionale competente in grado di fornire assistenza per l’espletamento di pratiche per le quali è necessaria l’identità digitale, come bonus affitti (entro il 20 marzo) o altre richieste amministrative.

Il Facilitatore digitale è presente presso l’Urp dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12. Negli stessi giorni è presente presso il Centro sociale di via Milano 35 dalle ore 16 alle 18.

Martedì e giovedì il servizio è attivo anche nelle ore pomeridiane dalle ore 16 alle 18. Per usufruire del servizio non è necessaria alcuna prenotazione.

