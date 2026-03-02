Viabilità. Più sicurezza sulle strade: dal 1° marzo 2026 nuovi interventi rapidi dopo gli incidenti

Comunicato stampa

A partire dal 1° marzo 2026, sulle strade di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale entrerà in funzione un nuovo sistema di intervento per il ripristino della sicurezza stradale in caso di incidenti. A seguito della firma della convenzione attuativa del contratto quadro, gli interventi necessari dopo i sinistri stradali – inclusa la messa in sicurezza della carreggiata e il ripristino dell’ambiente – saranno gestiti in concessione di servizio dal Raggruppamento di Imprese composto da Pronto Strade, ACI Global Servizi e Giovetti Sistam.

Il servizio prevede interventi tempestivi e specializzati, tra cui:

· la pulizia e messa in sicurezza della strada dopo gli incidenti, anche quando non è possibile individuare i veicoli coinvolti;

· la gestione delle situazioni di “perdita di carico”;

gli interventi in contesti particolarmente critici per la circolazione.

Accanto a questi, sono previsti anche servizi aggiuntivi, come:

la rimozione dei veicoli abbandonati;

· il ripristino del manto stradale;

· la sistemazione delle pertinenze e degli arredi stradali danneggiati.

Dal 1° marzo 2026, in caso di incidente sulle strade di competenza metropolitana, le Amministrazioni interessate dovranno attivare il servizio contattando il numero verde 800.007.060. La convenzione rientra in una procedura più ampia svolta dalla Città metropolitana di Roma Capitale nel ruolo di Soggetto Aggregatore. Possono aderire anche i Comuni e gli altri Enti Locali delle Province del Lazio. L’adesione alla Convenzione Quadro rappresenta un’importante opportunità per i Comuni dell’Area metropolitana di Roma: consente infatti una gestione più coordinata e uniforme della sicurezza stradale, oltre a fornire strumenti condivisi per il monitoraggio e la programmazione degli interventi sull’intero territorio metropolitano, a beneficio della sicurezza dei cittadini e della qualità della viabilità.

A comunicarlo la Consigliera Delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture Manuela Chioccia.