21 Febbraio, 2026
MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI: “PER LAVORI URGENTI ACEA, CHIUSURE IN VIA DELLA STORTA E VIA DI BACCANELLO”

Comunicato stampa

“Per lavori di Acea Ato 2 per la dismissione dell’impianto di depurazione “La Storta Stazione”, a partire da lunedì 23 febbraio è istituito il divieto di transito, eccetto i mezzi di soccorso e traffico locale, su via della Storta nel tratto compreso tra i civici 901 e 904.

La stessa disciplina di traffico dispone l’obbligo di proseguire dritto su via Cassia all’intersezione con via della Storta su entrambe le corsie di marcia; l’obbligo di svolta a sinistra da via G. Traversi all’intersezione con via della Storta e l’obbligo di svolta a destra sulla rampa con provenienza via Braccianese Claudia all’intersezione con via della Storta. Disposto per tutti i tratti di cantiere il limite di velocità di 30 km/h. Salvo condizioni meteo avverse i lavori dovrebbero concludersi il 27 febbraio.

Inoltre, per interventi urgenti di Acea Ato 2 di riparazione per il collassamento della rete fognaria che si trova a 4,60 metri di profondità, partire dal 23 febbraio al 6 marzo, Via di Baccanello sarà completamente chiusa al transito nel tratto tra Via Fabrizio Vassalli fino al civico 345. Per chi proviene da via Cassia direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con Via Michele Ferraioli, mentre per chi proviene da via della Stazione di Cesano divieto di svolta su via di Baccanello. Per ridurre le tempistiche, i lavori si svolgeranno h24 con le squadre a lavoro su tre turni.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.

