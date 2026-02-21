21 Febbraio, 2026
“Primo bilancio dopo le decisioni dell’Assemblea sindacale del 14 gennaio u.s.: iscrizioni al liceo I. Vian di Bracciano in sensibile aumento”

Comunicato stampa

 

A conclusione dell’Assemblea sindacale, tenutasi nel liceo I. Vian di Bracciano, nonostante alcuni interventi critici, è emerso un orientamento favorevole rispetto al comunicato stampa del 22 dicembre u.s., con cui la Dirigente Scolastica, Lucia Lolli, ha fornito una puntuale ricostruzione dei fatti sulla cogestione studentesca del 17-19 dicembre u.s.  È stata la risposta a un dovere di intervento che ogni dirigente scolastico mette in campo quando la disinformazione e/o l’infondatezza di particolari notizie colpiscono al cuore l’istituzione che dirige e il personale che nella scuola opera.

L’Assemblea si è mossa nel solco della responsabilità civile e professionale di molti insegnanti che – pur nel rispetto dei diversi punti di vista e delle diverse posizioni individuali – hanno ribadito l’unità di intenti nel preservare il valore educativo, culturale e sociale del Liceo Vian.

La piena e sentita condivisione dei contenuti e delle finalità espressi dalla Dirigente a difesa dell’Istituzione, non è stato soltanto un atto di solidarietà alla figura istituzionale, ma una rivendicazione della dignità dell’intero Istituto. Il “Vian” era e resta, un luogo di confronto costruttivo, di crescita individuale e collettiva, dove le norme che regolano la vita scolastica sono condivise e il rispetto reciproco è fondamento identitario di ogni attività.

È riaffermando questi valori che si protegge il percorso formativo degli studenti: non si respingono narrazioni infondate, ma si sostiene con chiarezza il ruolo di una scuola che, costruita ogni giorno con serietà, professionalità e passione da tutte le persone che vi lavorano, è punto di riferimento per l’intero territorio.

Era giusto rendere noto che il Liceo “Ignazio Vian” fonda il proprio operato sui principi di legalità e correttezza istituzionale, sviluppando un tessuto culturale e sociale che, grazie al confronto dialettico, dà voce a diverse sensibilità e resta un riferimento imprescindibile per chiunque lavori alla crescita e alla tutela della nostra comunità scolastica.

Il recente boom di iscrizioni dimostra non solo la fiducia nell’istituzione, ma anche la consapevolezza che il benessere psicofisico in ambito scolastico non è solo una questione di “clima sereno”, ma è un dovere organizzativo che ricade sulle spalle del dirigente scolastico, il quale deve costantemente bilanciare le esigenze normative, la sicurezza sul lavoro e la qualità dell’apprendimento.

Le RSU CGIL e CISL del Liceo Ignazio Vian

 

