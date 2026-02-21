Disturbi alimentari, presentato alla Camera dei Deputati “Gustiamo Insieme la Vita 2026”, la campagna di sensibilizzazione e  il concorso che mobilita scuole, istituzioni e sanità

Comunicato stampa

È stata presentata il 18 febbraio scorso presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la campagna nazionale di sensibilizzazione “Gustiamo Insieme la Vita”, promossa da Donna Donna APS e ideata dalla fondatrice Nadia Accetti, con il lancio del concorso partecipato rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.

Davanti alla platea degli studenti del Liceo Pantaleoni di Frascati e a numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, scolastico e associativo, è stato illustrato un progetto che da oltre quindici anni si impegna nella prevenzione dei disturbi alimentari, del disagio giovanile, del bullismo e della violenza di genere, promuovendo un rapporto sano ed equilibrato con cibo, corpo ed emozioni.

“L’iniziativa nasce per conoscere, affrontare e vincere i disturbi alimentari. È un percorso educativo che coinvolge studenti e docenti in un concorso partecipato dove vincono tutti, perché la vera vittoria è mettersi in gioco”, ha dichiarato Nadia Accetti, testimone diretta della malattia e fondatrice dell’associazione.

A portare sostegno all’iniziativa anche l’On. Paolo Trancassini, Questore della Camera dei Deputati, che ha evidenziato il ruolo fondamentale dell’informazione per la comunità, e la Vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, attraverso un videomessaggio di incoraggiamento, mentre un indirizzo di saluto è stato inviato dall’Assessore alla Scuola della Regione Lazio Giuseppe Schiboni.

Importante e qualificata la presenza istituzionale. L’On. Gimmi Cangiano, componente della Commissione Istruzione, ha sottolineato il valore educativo del progetto nel promuovere buone abitudini e accettazione di sé tra i giovani.

Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti ha ribadito l’impegno del Ministero nella prevenzione, ricevendo un sentito ringraziamento dall’associazione, insieme al suo staff e al Dott. Giovanni Russo, per la vicinanza e il costante supporto al progetto.

Determinante il contributo del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, sostenitore storico del progetto, che ha ricordato quanto il Consiglio Regionale sia attivo perchè informare con passione e testimonianza diretta rappresenti una delle armi più efficaci nella lotta ai disturbi alimentari: “Non sono solo una questione medica, ma rappresentano un grido d’aiuto che nasce da un disagio profondo, spesso alimentato da modelli sociali distorti. Come Istituzioni, abbiamo il dovere di rompere il silenzio e fornire ai giovani gli strumenti critici per valorizzare la propria unicità e prendersi cura del proprio equilibrio psicofisico”. Ha rimarcato.

Significativa la presenza del Ministero della Salute, rappresentato dal Direttore Generale per i corretti stili di vita Alessio Nardini, che ha sottolineato l’importanza del lavoro di prevenzione svolto da Donna Donna APS, e ha illustrato il grande piano triennale che il Ministero della Salute sta portando avanti per la prevenzione sui Disturbi Alimentari, annunciando la loro partecipazione a Didacta con uno spazio dedicato proprio all’informazione e prevenzione dei Disturbi Alimentari.

Particolarmente preziosa è inoltre la nuova alleanza avviata con INPS, rappresentato dai dirigenti Ciro Toma e Virginia Fiore, che collaborerà attivamente alla diffusione del manifesto e dei materiali informativi della campagna, contribuendo a raggiungere capillarmente famiglie, lavoratori e giovani su tutto il territorio nazionale. Una sinergia strategica che rafforza la dimensione sociale e istituzionale del progetto.

A confermare la dimensione territoriale e istituzionale dell’iniziativa è intervenuto a nome del Presidente ANCI Lazio Daniele Sinibaldi, il Segretario Generale dell’Associazione Nazionale dei Comuni del Lazio Luca Masi, sottolineando il valore dei territori e del progetto enogastronomico “Origine Comune” che, con Donna Donna, vuole stimolare ancora di piu quanto il cibo debba essere fonte di gioia e unità.

Essenziale la partecipazione del mondo scolastico e scientifico con il Prof. Mario Rusconi, Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi di Roma e Mariagrazia Dardanelli, in rappresentanza della Rete Nazionale Licei Artistici. Il ruolo della scuola è fondamentale e va ben oltre la didattica, abbracciando gli ambiti formativi relativi all’educazione ai corretti stili di vita, alla salute, alla cittadinanza ed al benessere emotivo e psicologico. Rilevante anche il supporto di Marinella Di Stani, Presidente SIRIDAP; Patrizia Todisco, Presidente SISDCA; Alfredo D’Antimi, Presidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio Lazio; e le docenti Adriana Aniceto e Anna Pina Guglielmi dell’Istituto Pantaleone Buonarroti di Frascati.

Presente anche il Console Francesco Varriale, vicino alla missione di Donna Donna, che sarà tra i protagonisti, insieme al Vicepresidente Sberna, del convegno europeo in programma a marzo in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla. Nell’occasione è stato inoltre anticipato che la mostra fotografica di Donna Donna uscirà per la prima volta dai confini nazionali, con la donazione delle opere all’Istituto Italiano di Cultura, al Consolato d’Italia a Bruxelles e all’Ambasciata d’Italia a Bruxelles.

Un ringraziamento speciale è stato indirizzato da Nadia Accetti a chi da anni crede e sostiene questa missione: Ancos Confartigianato e alle tante realtà che sono vicine ANIR, ASSOGIOCATTOLI, ARSIAL, CREA, MAESTRI DEL LAVORO.

Il cuore dell’iniziativa è il concorso nazionale che invita gli studenti a esprimersi attraverso elaborati artistici, creativi e multimediali. Le classi meritevoli saranno premiate in primavera presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i giardini del Consiglio Regionale del Lazio alla Pisana.

“Gustiamo Insieme la Vita unisce scuola, istituzioni, sanità e associazioni in un grande percorso di rete. Ogni vita salvata rappresenta una vittoria per tutti”, ha concluso Nadia Accetti, rivolgendo un ringraziamento speciale a tutte le istituzioni, ai relatori e alle persone che, anche dietro le quinte, hanno contribuito con impegno e dedizione alla realizzazione dell’evento.

Andrea Titti