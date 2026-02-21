“Su TVN Grossi esulta perché il Governo boccia se stesso e non dà soluzioni”

Comunicato stampa

Leggiamo la nota del consigliere Grossi (FI) secondo cui nel Decreto Milleproroghe “non si parla del futuro di TVN” e, al tempo stesso, sottolinea il respingimento dell’ordine del giorno che proponeva di rinviare al 2038 ogni prospettiva di chiusura, sostenuto fino alla fine da Azione-Italia Viva.” Dichiara il segretario del PD Patrizio Pacifico “Questo ci rende ovviamente felici, visto che la prospettiva di un territorio ostaggio di una struttura spenta per altri 12 anni sarebbe stata terribile sotto ogni punto di vista.”

Continua il segretario dem, “Grossi però “dimentica” un dettaglio non secondario: l’ordine del giorno evocato come esempio di “nefasta soluzione”, presentato qualche mese fa, non era soltanto di Azione. Tra i firmatari e proponenti risultavano anche deputati di Forza Italia (Battilocchio, D’Attis, Tenerini, Squeri).” In sostanza, Grossi finisce per compiacersi del fatto che il Governo non accolga una proposta che proveniva anche da esponenti della stessa maggioranza. Un corto circuito politico prima ancora che amministrativo.

Ma c’è di più: il punto non è festeggiare che “non passa” una soluzione (peraltro sostenuta anche da Forza Italia). Il punto vero è che una soluzione alternativa non viene indicata e il territorio resta appeso a formule e rinvii, senza un quadro chiaro su tempi, bonifiche, reimpieghi, reindustrializzazione e governance.

In queste settimane, peraltro, l’oscillazione tra “smantellamento” e “riserva fredda” è continuata in maniera sempre più insopportabile. E allora: davvero “essere all’altezza” sarebbe ignorare una proposta nefasta e non mettere sul tavolo un percorso credibile?.

Il Partito Democratico di Civitavecchia lo dice con chiarezza: la città non può permettersi il gioco delle tre carte. Se nel Milleproroghe non c’è il futuro di TVN, il problema non è “non aver accolto” un ordine del giorno: il problema è che da troppo tempo manca un indirizzo politico serio, con atti conseguenti e scadenze verificabili. E su questo, al netto delle dichiarazioni, attendiamo ancora risposte.

Partito Democratico di Civitavecchia