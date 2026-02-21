21 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

“Su TVN Grossi esulta perché il Governo boccia se stesso e non dà soluzioni”

0
110
congresso

Comunicato stampa

Leggiamo la nota del consigliere Grossi (FI) secondo cui nel Decreto Milleproroghe “non si parla del futuro di TVN” e, al tempo stesso, sottolinea il respingimento dell’ordine del giorno che proponeva di rinviare al 2038 ogni prospettiva di chiusura, sostenuto fino alla fine da Azione-Italia Viva.” Dichiara il segretario del PD Patrizio Pacifico “Questo ci rende ovviamente felici, visto che la prospettiva di un territorio ostaggio di una struttura spenta per altri 12 anni sarebbe stata terribile sotto ogni punto di vista.”

Continua il segretario dem, “Grossi però “dimentica” un dettaglio non secondario: l’ordine del giorno evocato come esempio di “nefasta soluzione”, presentato qualche mese fa, non era soltanto di Azione. Tra i firmatari e proponenti risultavano anche deputati di Forza Italia (Battilocchio, D’Attis, Tenerini, Squeri).” In sostanza, Grossi finisce per compiacersi del fatto che il Governo non accolga una proposta che proveniva anche da esponenti della stessa maggioranza. Un corto circuito politico prima ancora che amministrativo.

Ma c’è di più: il punto non è festeggiare che “non passa” una soluzione (peraltro sostenuta anche da Forza Italia). Il punto vero è che una soluzione alternativa non viene indicata e il territorio resta appeso a formule e rinvii, senza un quadro chiaro su tempi, bonifiche, reimpieghi, reindustrializzazione e governance.

In queste settimane, peraltro, l’oscillazione  tra “smantellamento” e “riserva fredda” è continuata in maniera sempre più insopportabile. E allora: davvero “essere all’altezza” sarebbe ignorare una proposta nefasta e non mettere sul tavolo un percorso credibile?.

Il Partito Democratico di Civitavecchia lo dice con chiarezza: la città non può permettersi il gioco delle tre carte. Se nel Milleproroghe non c’è il futuro di TVN, il problema non è “non aver accolto” un ordine del giorno: il problema è che da troppo tempo manca un indirizzo politico serio, con atti conseguenti e scadenze verificabili. E su questo, al netto delle dichiarazioni, attendiamo ancora risposte.

Partito Democratico di Civitavecchia

Articolo precedente
MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI: “PER LAVORI URGENTI ACEA, CHIUSURE IN VIA DELLA STORTA E VIA DI BACCANELLO”
Articolo successivo
SANITÀ, GIORNATA NAZIONALE DEL PERSONALE SANITARIO. NURSING UP: “I TANTI COLLEGHI SCOMPARSI SONO UNA CREPA INVISIBILE NEI MURI DI OGNI OSPEDALE”

Ultimi articoli

Società

POLMETRO, D’AMATO-AZIONE: BENE PRESIDIO TERMINI, ORA LE ALTRE STAZIONI

Società

CASSIA, TORQUATI – CHIRIZZI (MUN.XV): “AVVIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI A LA GIUSTINIANA”

Eventi

Torna “La Migliore Pizza di Pasqua di Civitavecchia”: tradizione, identità e sapori nella seconda edizione del concorso

Società

“Poesie” di Francesco Giro, la presentazione ad Anguillara

Politica

E’ ALBERTO CIVICA IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA A SINDACO DI ANGUILLARA SABAZIA

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it