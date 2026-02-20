Sabato 21 febbraio alle ore 21.00: “Roma e la sua musica”, spettacolo sulla canzone romana ieri e oggi di Fabrizio Amici.

Fabrizio Amici, figlio del noto cantante romano Alvaro Amici, torna sul palcoscenico accompagnato alla fisarmonica da Stefano Di Sturco e alle percussioni da Alessandro Taborri per deliziarci con i più famosi stornelli della bella Roma e le canzoni che hanno e continuano ancora oggi a segnare più generazioni.

Una lunga e romantica passeggiata immaginaria tra i famosi e colorati vicoli di Roma ripercorrendo le parole di Lando Fiorini, Alvaro Amici, Nino Manfredi e tanti altri…

Un appuntamento unico per vivere in pieno la nostra romanità e ricordare i momenti migliori della nostra gioventù spensierata!

Fabrizio Amici figlio del noto cantante romano Alvaro Amici fin da piccolo si avvicina alla musica seguendo il padre in numerosi concerti, insegnante nella accademia di musica romana ha in attivo numerosi dischi, attualmente continua il percorso di testimone della canzone romana.

Stefano Di Sturco, fisarmonicista e tastierista. Insegnante di fisarmonica a piano, teoria e solfeggio. Ha collaborato con artisti come Fabrizio Amici, Corrado Amici, Nadia Rinaldi, Anna Mazzamauro, Vincenzo Avolio, Maurizio Mattioli e tanti altri.

Alessandro Taborri, compositore, arrangiatore, musicista polistrumentista ha collaborato con numerosi artisti tra cui, Vittorio Cosma, Nino Manfredi, Premio Melo’ per Rai Trade 2010 consegnato dai maestri Ennio Morricone, Nicola Piovani, Armando Trovajoli.

Attualmente collabora in numerose formazioni, dal 2024 è il batterista nel gruppo Generazione Musica.

Per prenotazioni contattare via whatsApp il numero 339 467 7628

info@unteatroperbracciano.it

www.unteatroperbracciano.it

fb: Un Teatro Per Bracciano – Teatro Charles De Foucauld