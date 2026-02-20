“Combustioni e Fossili”: pitture e sculture 2026 di Massimo Melloni

Comunicato stampa

E.Co Point v.le Garibaldi 96 Trevignano Romano

21 febbraio -8 marzo 2026

Inaugurazione 21 febbraio 2026 ore 11

Orari : sabato e domenica ore 11-13 , 16-19 , giovedì e venerdì ore 16 -19 – ingresso libero

“Questa mostra vuole testimoniare la crisi di un tempo, del nostro tempo. E’ manifestazione di una tragedia che si consuma nell’oggi, con difficili prospettive e molti timori. I corpi scavati dal fuoco, ridotti a ombre ci sono vicini. Papier collé, abrasi e trasfigurati, segni lasciati dal tempo. Carta macerata a formare corpi residui, bruciati e scavati dal fuoco. Poi il silenzio.”

Massimo Melloni

Così Massimo Melloni introduce la sua mostra personale che sarà ospitata dal 21 febbraio all’8 marzo presso lo spazio espositivo E.Co.Point, affacciato sul lago di Bracciano. In mostra la collezione di sculture in cartapesta e legno intitolata “Combustioni”, piccole sculture in terracotta e pitture in tecnica mista su tela e su tavola

Lo stile dell’artista è riconoscibile in ogni sua espressione, l’uso delle carte veline unite al colore- e ad altri materiali lo rappresentano ormai da molti anni insieme alla deformazione delle forme e alla simulazione di materiali fatta con la carta pesta.

Di lui scriveva Massimo Riposati:

“Nell’opera di Massimo Melloni c’è un invito a condividere le sue emozioni, a renderci partecipi del suo lavoro sottile alla ricerca di vibrazioni minime, di trasparenze ineffabili, di sottigliezze derivate dal pudore mite con cui si lascia trasportare dal colore.

Per accentuare al massimo queste sensazioni Melloni opera una foderatura delle superfici dei suoi lavori, tele o tavole, con garze esilissime, capaci di assorbire il colore e di rendere le trasparenze sensibili e dalla evidenza filtrata, quasi un rito di passaggio da una pittura descrittiva ed analitica ad una evocativa e sensoriale. I suoi colori si incontrano senza scontrarsi, si corteggiano e si posseggono con discrezione e la quantità emozionale domina sulla pura intensità cromatica.”

Per info : 3498462168, #e.co.point, ecoartexhibitionpoint@gmail.com