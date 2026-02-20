20 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeAmbiente

La comunità non si arrende: un impegno condiviso per ripartire

0
340

Il locale condominiale del complesso residenziale La Rinascente, a Bracciano, mercoledì alle 18.00 era gremito oltre ogni previsione. Così tante persone hanno risposto all’invito che molti residenti sono rimasti sul piazzale antistante, sfidando temperature tutt’altro che miti. Un segnale evidente dell’interesse e della preoccupazione che ancora attraversano la comunità colpita dalla bomba d’acqua del 6 febbraio.

All’incontro erano presenti il sindaco Marco Crocicchi, la presidente del consiglio comunale Giulia Sala e l’assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio Rinaldo Borzetti. Le istituzioni hanno illustrato le azioni avviate dal Comune per rispondere alle richieste dei cittadini, fornendo aggiornamenti sugli interventi in corso e sulle procedure attivate per fronteggiare i danni subiti dal quartiere.

Alla presenza del Presidente del Consiglio dei Condomini Gennaro Migliaccio, dell’Avv. Barbara Veroli e dell’Ing. Daniele Fantauzzi, non sono mancati momenti di confronto: i residenti hanno espresso considerazioni, segnalato criticità e posto domande per chiarire dubbi e incertezze. Nonostante la comprensibile rabbia, il clima è rimasto collaborativo, in continuità con lo spirito che ha caratterizzato la comunità fin dalle prime ore dell’emergenza, quando associazioni e volontari si sono mobilitati per riportare il quartiere verso una difficile normalità, come è stato raccontato dal nostro giornale.

Un lungo applauso ha accolto l’amministratore del condominio, Giovanni Furgiuele, riconoscendone l’impegno costante nella gestione delle emergenze e nel dialogo con le istituzioni. Proprio a queste ultime, dall’Area metropolitana alla Regione Lazio, fino al Governo, i residenti chiedono ora risposte concrete e soluzioni che possano garantire risarcimenti adeguati ai gravi danni provocati dall’improvviso e violento afflusso d’acqua. Un impegno civile e politico complesso, che richiede continuità, collaborazione e senso di responsabilità. Solo attraverso il contributo di tutti sarà possibile trasformare gli obiettivi condivisi in risultati concreti e duraturi.

Lorenzo Avincola redattore de L’agone

Articolo precedente
“Roma e la sua musica” : spettacolo sulla canzone romana ieri e oggi di Fabrizio Amici
Articolo successivo
La scuola di danza PYT Dance Studio torna a sognare: a Genova per Hip Hop International, con lo sguardo rivolto all’America

Ultimi articoli

Società

LA RICERCA DIVENTA IMPRESA, ALL’AUDITORIUM DEL MAXXI ROMA

Società

Cerveteri, rinasce la Pro Loco: il Sindaco Gubetti e l’Amministrazione comunale incontrano il nuovo direttivo guidato da Gianmarco Meucci

Primo piano

SANITÀ, GIORNATA NAZIONALE PROFESSIONISTI SANITARI IN MEMORIA DEL COVID

Scuola

AI Startup School (Talent Garden): appuntamento a Roma con la prima scuola gratuita per fare impresa con l’AI

Eventi

Cerveteri, la “1000 di Miguel” approda in città: la soddisfazione del consigliere Enrico Alessandrini

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it