La scuola di danza PYT Dance Studio torna a sognare: a Genova per Hip Hop International, con lo sguardo rivolto all’America

Danza Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo

Bracciano torna a farsi sentire nel panorama della danza hip hop nazionale. Gli allievi della scuola PYT Dance Studio, diretta da Letizia Pirisi e Andrea Modica, sono pronti a partecipare a Hip Hop International, in programma nel prossimo weekend a Genova.
Per la PYT Dance Studio non si tratta di un debutto. La scuola ha già partecipato alla competizione e in particolare, nel 2019, conquistando il podio e l’accesso alle finali mondiali negli Stati Uniti. Un percorso che si è interrotto bruscamente con l’arrivo della pandemia: due anni di chiusura forzata hanno imposto una pausa difficile, seguita da una ripartenza complessa, fatta di sacrifici e dalla necessità di ricostruire le crew di gara.
Quest’anno, però, la scuola ha deciso di rimettersi in gioco. Sul palco di Genova saliranno coreografie firmate da Letizia Pirisi, Daiki Muneghina e Andrea Modica, frutto di un lavoro intenso, curato nei dettagli e costruito giorno dopo giorno insieme agli allievi.
A rappresentare la PYT Dance Studio saranno: Maria Barone, Sara Mangiatordi, Andrea Falconetti, Antonella Dolce Herbas, Viola Scotti, Diego Giuffrida, Valentina Stefanelli, Giulia Speranza, Arianna Nicoletti, Linda Galeoni e Angelica Romagnoli.
Danza Bracciano
La competizione mette in palio un traguardo prestigioso: chi salirà sul podio a Genova avrà l’onore di rappresentare l’Italia alle finali mondiali di Hip Hop International, in programma a Phoenix (USA).
Ma, al di là dei risultati, il valore di questa esperienza va ben oltre una classifica. Lo sport e la danza insegnano l’importanza di porsi un obiettivo, di lavorare con costanza per raggiungerlo e di affrontare insieme difficoltà e sfide. Il gruppo diventa forza, sostegno, condivisione; il palco diventa il punto d’arrivo di un percorso umano prima ancora che artistico.
Ed è per questo che, indipendentemente dall’esito della gara, la PYT Dance Studio si dichiara orgogliosa dei propri ragazzi: per l’impegno dimostrato, per la capacità di credere nei propri sogni e per aver compreso che la vera vittoria è crescere insieme, come squadra, dentro e fuori dalla danza.
