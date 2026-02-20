LA RICERCA DIVENTA IMPRESA, ALL’AUDITORIUM DEL MAXXI ROMA

Comunicato stampa

15 milioni per le startup: trasferimento tecnologico per l’innovazione di impresa

La Regione Lazio presenta due nuove iniziative strategiche per sostenere

la nascita di startup innovative e valorizzare i risultati della ricerca sul territorio

Roma, 20 febbraio 2026 – Lunedì 23 febbraio, alle ore 11, presso l’Auditorium del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, in via Guido Reni 4/A, la Regione Lazio presenta la misura Technology Transfer Lazio, dedicata alla valorizzazione dei risultati della ricerca e alla nascita di nuove startup basate su tecnologie deep tech, e Preseed, nuovo strumento finanziario per favorire la creazione di nuove imprese.

Entrambe le misure sono realizzate in collaborazione con Lazio Innova e rientrano nel Programma Regionale Lazio FESR 2021–2027, con l’obiettivo di connettere la sfera della ricerca al mondo imprenditoriale, trasferire tecnologie e soluzioni avanzate, aumentare la competitività dell’economia regionale.

Intervengono: