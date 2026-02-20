20 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

LA RICERCA DIVENTA IMPRESA, ALL’AUDITORIUM DEL MAXXI ROMA

0
61
Creare ricerca dalla ricerca al Maxxi

Comunicato stampa

15 milioni per le startup: trasferimento tecnologico per l’innovazione di impresa

La Regione Lazio presenta due nuove iniziative strategiche per sostenere

la nascita di startup innovative e valorizzare i risultati della ricerca sul territorio

 Roma, 20 febbraio 2026 – Lunedì 23 febbraio, alle ore 11, presso l’Auditorium del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, in via Guido Reni 4/A, la Regione Lazio presenta la misura Technology Transfer Lazio, dedicata alla valorizzazione dei risultati della ricerca e alla nascita di nuove startup basate su tecnologie deep tech, e Preseed, nuovo strumento finanziario per favorire la creazione di nuove imprese.

Entrambe le misure sono realizzate in collaborazione con Lazio Innova e rientrano nel Programma Regionale Lazio FESR 2021–2027, con l’obiettivo di connettere la sfera della ricerca al mondo imprenditoriale, trasferire tecnologie e soluzioni avanzate, aumentare la competitività dell’economia regionale.

Intervengono:

  • Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio;
  • Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova;
  • Andrea Ciampalini, direttore Generale di Lazio Innova;
  • Michela Michilli, responsabile ESA BIC Lazio & Spazio Attivo Roma Tecnopolo – Lazio Innova;
  • Giorgio Graditi, direttore generale Enea;
  • Claudia Pingue, responsabile Fondo Technology Transfer – CDP Venture Capital;
  • Roberto Pasetti, responsabile Imprenditorialità, Incentivi e Occupazione – Invitalia;
  • Enrico Resmini, Chief Non Regulated Business Officer – Acea.
Articolo precedente
Cerveteri, rinasce la Pro Loco: il Sindaco Gubetti e l’Amministrazione comunale incontrano il nuovo direttivo guidato da Gianmarco Meucci

Ultimi articoli

Società

Cerveteri, rinasce la Pro Loco: il Sindaco Gubetti e l’Amministrazione comunale incontrano il nuovo direttivo guidato da Gianmarco Meucci

Primo piano

SANITÀ, GIORNATA NAZIONALE PROFESSIONISTI SANITARI IN MEMORIA DEL COVID

Scuola

AI Startup School (Talent Garden): appuntamento a Roma con la prima scuola gratuita per fare impresa con l’AI

Eventi

Cerveteri, la “1000 di Miguel” approda in città: la soddisfazione del consigliere Enrico Alessandrini

Eventi

Spettacolo “Bibliotecari per un giorno” – sabato 21 febbraio ore 17:00

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it