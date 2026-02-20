Cerveteri, rinasce la Pro Loco: il Sindaco Gubetti e l’Amministrazione comunale incontrano il nuovo direttivo guidato da Gianmarco Meucci

Comunicato stampa

Sindaco Gubetti, Assessore Parroccini e Assessore Cennerilli augurano buon lavoro al nuovo Presidente Gianmarco Meucci e ai componenti del Direttivo

“Un incontro proficuo, propositivo, durante il quale abbiamo avuto modo di conoscere i ragazzi che hanno scelto di mettersi a disposizione della città riportando in attività la Pro Loco. In Sala Giunta, ci siamo riuniti con il nuovo Presidente Gianmarco Meucci e tutto il Direttivo: c’è unione di intenti per definire insieme una collaborazione solida. Sarà determinante per il mantenimento delle tradizioni della nostra città e per i grandi eventi dei prossimi mesi: due su tutti, la Festa del Santo Patrono e la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a margine della riunione tenutasi ieri in Municipio, alla quale hanno preso parte anche l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli e l’Assessore ai Rioni e alla Pro Loco Manuele Parroccini.

Presidente della Pro Loco è Gianmarco Meucci, il Direttivo invece è composto dal Vicepresidente Luca Montesi e Marco Pontecorvo, Michele Arseni, Daniele Virgili, Elisabetta Serafini, Lorenzo Ricci, Simone Arseni, Ginevra Troiani, Francesco Maria Dessì, Daniele Marconato e Damiano De Santis.

“C’è entusiasmo, voglia di fare e di ripartire dopo un periodo di difficoltà della Pro Loco della nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri – dare nuova vita a questa realtà era uno degli obiettivi che mi ero prefissata all’inizio del mio mandato da Sindaco, un percorso che ha visto la partecipazione di Manuele Parroccini sin dai primi tempi in cui ricopriva il semplice ruolo di Delegato. Sono profondamente grata e orgogliosa della nostra comunità, che si dimostra ancora una volta viva, ricca di talenti e di giovani che hanno voglia di impegnarsi con passione per la propria città. È lo stesso spirito che abbiamo visto rinascere con la realtà dei Rioni, che siamo riusciti a riportare al centro della vita cittadina rendendoli di nuovo attivi, festosi e protagonisti della nostra partecipazione collettiva. Al nuovo Presidente e al Direttivo tutto, l’augurio di buon lavoro”.

Soddisfatto Manuele Parroccini, Assessore ai Rioni e alle Pro Loco del Comune di Cerveteri: “Quando lo scorso anno fui nominato Assessore mi sono posto l’obiettivo di riportare in vita la Pro Loco, traguardo che in un determinato momento era anche stato raggiunto. Poi a seguito di alcune difficoltà interne dell’ex direttivo non si era riusciti a proseguire la strada intrapresa. Oggi, con le nuove elezioni interne alla Pro Loco, con il nuovo Presidente, abbiamo una nuova possibilità: unendo le sinergie, tra loro, noi come Amministrazione e senza dubbio anche i Rioni, sempre attenti protagonisti della cultura locale, lavoreremo per dare finalmente un nuovo impulso alle attività e alle tradizioni cittadine. Buon lavoro a tutti!”.

Commenta l’incontro anche Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri: “La Pro Loco è una realtà fondamentale in ogni città. La loro operatività deve rappresentare un punto di riferimento per l’organizzazione dei prossimi eventi. Sono certa che insieme potremo fare un ottimo lavoro, non soltanto per i grandi appuntamenti del prossimo futuro ma in generale per la promozione del territorio. Con il mio assessorato, insieme a Manuele Parroccini, Assessore ai Rioni e alla Pro Loco, saremo sempre a disposizione per nuovi progetti e iniziative”.