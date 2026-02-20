Glovo/Foodinho, l’Assessore al Lavoro Piero Alessi: “Massima attenzione: lavoro dignitoso e tutele non sono negoziabili”

Comunicato stampa

L’Assessore al Lavoro del Comune di Civitavecchia, Piero Alessi, esprime grande preoccupazione per gli sviluppi che, a livello nazionale, stanno interessando Foodinho Srl (Glovo), oggetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria connessi al tema delle condizioni di lavoro e delle tutele dei rider.

“Seguiamo con attenzione e con senso di responsabilità quanto sta accadendo. Il lavoro, in qualunque forma si svolga, deve essere sicuro, regolare e dignitoso: è un principio che riguarda la tenuta sociale delle nostre comunità e non può essere messo in discussione”, dichiara Alessi. “La cronaca e gli atti giudiziari di questi giorni richiamano tutti – istituzioni, imprese, filiere e piattaforme – a un dovere di trasparenza e di rispetto pieno delle regole”.

L’Assessore sottolinea che l’Amministrazione comunale manterrà un monitoraggio costante per verificare che non vi siano ripercussioni sul territorio, sia sul piano occupazionale sia su quello delle condizioni di lavoro: “Vigileremo affinché, anche a livello locale, non si producano effetti negativi per chi lavora. La tutela dei lavoratori, a partire dai più esposti, è una priorità”.

Alessi annuncia inoltre la disponibilità dell’Assessorato ad attivare un confronto con le parti sociali e con i soggetti competenti: “Siamo pronti a interloquire con organizzazioni sindacali e realtà del territorio e a segnalare eventuali criticità agli enti preposti. Il punto è semplice: diritti, tutele e sicurezza devono valere anche nell’economia delle piattaforme”.

“Il lavoro non può diventare una zona grigia. Chi opera sulle nostre strade, spesso in condizioni meteo difficili e con tempi serrati, deve poter contare su garanzie reali e su una remunerazione equa. È una questione di legalità, ma anche di civiltà”, conclude l’Assessore.