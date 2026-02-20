A Cerveteri i “Mille di Miguel”, Parroccini: “Un inno ad una vita sana e salutare, parteciperanno più di 600 ragazzi”

Comunicato stampa

L’Assessore Parroccini ringrazia gli organizzatori e dedica un pensiero speciale alla Famiglia Lupi per la costante disponibilità ed interesse comune nel migliorare sempre di più la struttura dell’Enrico Galli

Un’invasione di oltre 600 bambini, pronti a partecipare all’interno del Campo Enrico Galli di Cerveteri ad una delle manifestazioni podistiche più ricche di storia: i “1000 di Miguel”. L’appuntamento è per martedì 24 febbraio alle ore 08:30 al Campo Enrico Galli di Cerveteri.

“Un evento dal grande valore educativo e sociale, che da diversi anni si svolge proprio nella nostra città, all’interno del Campo Enrico Galli, una testimonianza delle grandi potenzialità che questa struttura è capace di poter offrire al mondo dello sport – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – e proprio in tema di Campo Galli, ci tengo a fare un ringraziamento speciale al Presidente Andrea Lupi e a tutta la famiglia Lupi, che non soltanto sono sempre estremamente disponibili a mettere a disposizione l’impianto per tante manifestazioni anche extracalcistiche, ma si stanno dimostrando davvero interessati, anche con grande sacrificio, ad un lavoro congiunto con l’Amministrazione comunale per migliorare sempre di più questo posto che ogni giorno è luogo di ritrovo per centinaia e centinaia di sportivi”

“La corsa dei Mille di Miguel – prosegue l’Assessore Manuele Parroccini – non è una semplice corsa, ma è uno stile di vita, un inno ad uno stile di vita sano e salutare da adottare non soltanto in prossimità di gare o di eventi importanti, ma tutto l’anno e che ogni anno coinvolge scuole di tutta Roma e Provincia. A tutti gli atleti, un caloroso in bocca al lupo e a Loredana Ricci, a tutto il mondo dell’Etrusca Atletica e al Città di Cerveteri della Famiglia Lupi che ospiterà la gara, il mio ringraziamento per aver lavorato! Un ulteriore ringraziamento, lo rivolgo alla Multiservizi Caerite per il sostegno garantito all’iniziativa”