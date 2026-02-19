19 Febbraio, 2026
Manziana: modifiche alla viabilità sulla S.P. 493 Braccianese Claudia

Modifiche alla viabilità in via Braccianese Claudia

Dal profilo Facebook del comun di Manziana

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, con Ordinanza n. 2 del 17 febbraio 2026, sono state disposte importanti modifiche alla circolazione stradale nel tratto urbano della S.P. 493 Braccianese Claudia, al fine di migliorare la sicurezza e ridurre il rischio di incidenti.
Dove si interviene
Il provvedimento riguarda il tratto della S.P. 493 compreso tra il km 29+100 e il km 29+500, in prossimità dell’intersezione con Via Roma.
Negli ultimi anni questa porzione di strada è stata frequentemente interessata da sinistri, anche gravi, dovuti in particolare alla presenza di numerosi accessi ad attività commerciali che interferiscono con la fluidità e la sicurezza del traffico. La recente realizzazione della rotatoria su Via Roma ha già migliorato la gestione della circolazione e consente ora di adottare ulteriori misure di sicurezza.
Cosa cambia da oggi
A partire da mercoledì 18 febbraio 2026 entreranno in vigore le seguenti modifiche.
•⁠ ⁠Tutti gli accessi in uscita dalle attività presenti nel tratto compreso tra il km 29+100 e il km 29+500 della S.P. 493 avranno obbligo di svolta a destra in direzione Manziana. Non sarà quindi più consentita l’immissione con svolta a sinistra o attraversamento diretto della carreggiata. *Ciò consentirà di tornare verso Bracciano usufruendo della rotatoria.*
•⁠ ⁠In Via Chiesetta delle Grazie viene istituito il senso unico di marcia in direzione S.P. Braccianese, con obbligo di svolta a destra verso Manziana.
Segnaletica
L’Amministrazione sta provvedendo all’apposizione della segnaletica necessaria a rendere visibile il nuovo regime di circolazione, come anche all’adeguamento della segnaletica orizzontale lungo il tratto interessato.
Invitiamo cittadini e automobilisti alla massima attenzione e collaborazione nella fase di avvio delle nuove disposizioni.
 
