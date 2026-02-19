Manziana: modifiche alla viabilità sulla S.P. 493 Braccianese Claudia

Dal profilo Facebook del comun di Manziana

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, con Ordinanza n. 2 del 17 febbraio 2026, sono state disposte importanti modifiche alla circolazione stradale nel tratto urbano della S.P. 493 Braccianese Claudia, al fine di migliorare la sicurezza e ridurre il rischio di incidenti.

Dove si interviene

Il provvedimento riguarda il tratto della S.P. 493 compreso tra il km 29+100 e il km 29+500, in prossimità dell’intersezione con Via Roma.

Negli ultimi anni questa porzione di strada è stata frequentemente interessata da sinistri, anche gravi, dovuti in particolare alla presenza di numerosi accessi ad attività commerciali che interferiscono con la fluidità e la sicurezza del traffico. La recente realizzazione della rotatoria su Via Roma ha già migliorato la gestione della circolazione e consente ora di adottare ulteriori misure di sicurezza.