MUNICIPIO XV, TORQUATI: “METRO C, TRAGUARDO STORICO PER ROMA E ROMA NORD”

Comunicato stampa

“Sono davvero ottime le notizie che arrivano dalla conferenza stampa del Sindaco Gualtieri con l’Assessore Patanè e la Commissaria Conti che oggi hanno annunciato l’apertura dei nuovi cantieri per il prolungamento della Metro C verso il quadrante nord-ovest della città.

Dopo la conferma dell’apertura della stazione della tratta T1 Farnesina, per cui partiranno i lavori entro luglio, oggi il Sindaco ha confermato che l’obiettivo è andare oltre, con il prolungamento fino a Grottarossa (Tratta C2) e la possibile diramazione verso Tor di Quinto (T1A).

Un obiettivo che con il Presidente di Commissione, Giovanni Forti, e l’intero Consiglio, abbiamo sostenuto già due mesi dopo il nostro insediamento con un documento approvato all’unanimità in Consiglio che ribadiva la necessità di prolungare in tempi brevi la metro C fino a Grottarossa, con il possibile prolungamento fino alla Stazione di La Giustiniana, per noi ancora traguardo finale. In questi anni abbiamo seguito la vicenda sempre da vicino, anche con il sopralluogo al cantiere del parcheggio di via Antonino di San Giuliano nell’aprile scorso durante i carotaggi, per cui ringraziamo la struttura commissariale. La Metro C è un’opera vitale per Roma nord, un diritto alla mobilità sostenibile che i nostri quartieri aspettano da decenni.

Un’attesa durata vent’anni, per un’opera che invece in quattro anni è ripartita e in un anno è entrata nella fase operativa. Un traguardo storico per il nostro territorio e per tutti coloro che in questi anni hanno difeso con forza la realizzazione della Metro C, anche quando il progetto è stato messo più volte a rischio da tentativi di definanziamento da parte del governo.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati