A Ladispoli, presentazione dell’ultimo thriller psicologico di Daniela Alibrandi, “I delitti della Vergine”

Ladispoli: un evento tra letteratura, teatro e criminologia al Centro d’Arte e Cultura

Domenica 22 febbraio alle ore 17:30, presso il Centro d’Arte e Cultura di Ladispoli, si terrà un originale appuntamento culturale che unisce letteratura, teatro e divulgazione scientifica, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e multidisciplinare.

L’occasione è la presentazione dell’ultimo thriller psicologico di Daniela Alibrandi, “I delitti della Vergine” (Morellini Editore), ambientato nei misteriosi sotterranei dell’Acquedotto Vergine e nello scenario iconico della Fontana di Trevi.

Il romanzo, presentato da Maria Rosaria Milana, intreccia antiche leggende romane e crimini contemporanei, muovendosi tra memoria storica e inquietudini del presente. Con il suo stile multidimensionale, l’autrice conduce il lettore in un’indagine interiore e narrativa che sorprende e coinvolge.

Il confronto sarà arricchito dagli interventi specialistici del criminologo forense Gianluca Di Pietrantonio e dello speleologo romano Fabrizio Baldi, che offriranno riflessioni sul tormento psicologico e sul sottosuolo come spazio simbolico e investigativo.