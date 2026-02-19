A Ladispoli, presentazione dell’ultimo thriller psicologico di Daniela Alibrandi, “I delitti della Vergine”

Dal profilo Facebook del Comune di Ladispoli
Ladispoli: un evento tra letteratura, teatro e criminologia al Centro d’Arte e Cultura
Domenica 22 febbraio alle ore 17:30, presso il Centro d’Arte e Cultura di Ladispoli, si terrà un originale appuntamento culturale che unisce letteratura, teatro e divulgazione scientifica, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e multidisciplinare.
L’occasione è la presentazione dell’ultimo thriller psicologico di Daniela Alibrandi, “I delitti della Vergine” (Morellini Editore), ambientato nei misteriosi sotterranei dell’Acquedotto Vergine e nello scenario iconico della Fontana di Trevi.
Il romanzo, presentato da Maria Rosaria Milana, intreccia antiche leggende romane e crimini contemporanei, muovendosi tra memoria storica e inquietudini del presente. Con il suo stile multidimensionale, l’autrice conduce il lettore in un’indagine interiore e narrativa che sorprende e coinvolge.
Il confronto sarà arricchito dagli interventi specialistici del criminologo forense Gianluca Di Pietrantonio e dello speleologo romano Fabrizio Baldi, che offriranno riflessioni sul tormento psicologico e sul sottosuolo come spazio simbolico e investigativo.
A rendere ancora più suggestivo l’incontro sarà la teatralizzazione di alcune pagine del romanzo, curata dal regista Agostino De Angelis, con la partecipazione degli attori Riccardo Frontoni, Luisa De Antoniis e Riccardo Dominici della Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage.
Centro d’Arte e Cultura – Ladispoli
Domenica 22 febbraio 2026
Ore 17:30
Ingresso libero fino a esaurimento posti