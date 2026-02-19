19 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

A Ladispoli, presentazione dell’ultimo thriller psicologico di Daniela Alibrandi, “I delitti della Vergine”

0
156
A Ladispoli, presentazione dei delitti della Vergine

Dal profilo Facebook del Comune di Ladispoli

Ladispoli: un evento tra letteratura, teatro e criminologia al Centro d’Arte e Cultura
Domenica 22 febbraio alle ore 17:30, presso il Centro d’Arte e Cultura di Ladispoli, si terrà un originale appuntamento culturale che unisce letteratura, teatro e divulgazione scientifica, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e multidisciplinare.
L’occasione è la presentazione dell’ultimo thriller psicologico di Daniela Alibrandi, “I delitti della Vergine” (Morellini Editore), ambientato nei misteriosi sotterranei dell’Acquedotto Vergine e nello scenario iconico della Fontana di Trevi.
Il romanzo, presentato da Maria Rosaria Milana, intreccia antiche leggende romane e crimini contemporanei, muovendosi tra memoria storica e inquietudini del presente. Con il suo stile multidimensionale, l’autrice conduce il lettore in un’indagine interiore e narrativa che sorprende e coinvolge.
Il confronto sarà arricchito dagli interventi specialistici del criminologo forense Gianluca Di Pietrantonio e dello speleologo romano Fabrizio Baldi, che offriranno riflessioni sul tormento psicologico e sul sottosuolo come spazio simbolico e investigativo.
A rendere ancora più suggestivo l’incontro sarà la teatralizzazione di alcune pagine del romanzo, curata dal regista Agostino De Angelis, con la partecipazione degli attori Riccardo Frontoni, Luisa De Antoniis e Riccardo Dominici della Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage.
Centro d’Arte e Cultura – Ladispoli
Domenica 22 febbraio 2026
Ore 17:30
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Articolo precedente
Manziana: modifiche alla viabilità sulla S.P. 493 Braccianese Claudia
Articolo successivo
CHIACCHIERATA VESPISTICA AD ANGUILLARA SABAZIA

Ultimi articoli

Cultura

“GESTIRE L’INGESTIBILE”, il convegno organizzato all’Università La Sapienza

Cultura

CHIACCHIERATA VESPISTICA AD ANGUILLARA SABAZIA

Società

Manziana: modifiche alla viabilità sulla S.P. 493 Braccianese Claudia

Società

MUNICIPIO XV, TORQUATI: “METRO C, TRAGUARDO STORICO PER ROMA E ROMA NORD”

Società

A Bracciano inaugurazione del 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐠𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 del Distretto Sociosanitario 𝟒.𝟑.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it