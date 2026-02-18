Asl Roma 4 – Ringraziamento dottor Roberto Di Cicco

Comunicato stampa

La ASL Roma 4 comunica che il direttore amministrativo, Roberto Di Cicco, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico.

La direzione aziendale ha conferito l’incarico ad interim a Natalino Fabrizi.

«Desidero rivolgere, a nome della Direzione Strategica e dell’intera ASL Roma 4, un sincero ringraziamento al dottor Di Cicco per il lavoro svolto in questi anni con competenza, dedizione e senso delle istituzioni, nei diversi ruoli dirigenziali ricoperti, tra cui quello di direttore amministrativo e di direttore generale facente funzione.

A lui va il mio personale augurio per una importante opportunità professionale che lo porta a intraprendere un nuovo percorso.

Al dottor Fabrizi rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per l’incarico ad interim che assume in una fase significativa per l’Azienda».

Lo dichiara il Direttore Generale della ASL Roma 4, Rosaria Marino.