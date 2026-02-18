18 Febbraio, 2026
Asl Roma 4- ripristino sportello Cup via Cadorna

informazione e casistiche dalla ASL RM 4

Comunicato stampa

In merito alla chiusura temporanea dello sportello CUP di Via Cadorna, la Direzione Aziendale della Asl Roma 4 chiarisce che il servizio sarà presto riattivato nei consueti orari e modalità.
Il disservizio è stato causato da un’iniziativa autonoma di un dirigente non condivisa preventivamente con la Direzione. La situazione è stata subito presa in carico per ripristinare il servizio ed evitare che si ripeta.
La Direzione si scusa per l’inconveniente e conferma l’impegno a garantire continuità, efficienza e qualità dei servizi sul territorio.
