18 Febbraio, 2026
Alla Biblioteca di Ladispoli, appuntamento con “Comprendere l’arte”

Comunicato stampa

 L’amministrazione comunale informa che, nella Biblioteca di Ladispoli, dal prossimo 25 febbraio, avrà inizio un ciclo di 4 conferenze dal titolo “COMPRENDERE L’ARTE” che si terranno presso la Sala conferenze a partire dalle ore 16,00 e fino alle ore 17:30.

Le conferenze, aperte a tutti indistintamente, mireranno a mettere i partecipanti nelle condizioni di comprendere, datare e svelare i segreti delle opere d’arte.

Gli incontri saranno vissuti come dei veri “viaggi nel tempo”, e verranno suddivisi nelle 4 fasi principali dell’arte greca antica: il Periodo di formazione (25 febbraio), il Periodo arcaico (4 marzo), il Periodo classico (11 marzo) e il Periodo ellenistico (18 marzo). Si parlerà anche della figura dell’artista nel mondo greco antico, della ritrattistica, del concetto di “arte” presso i Greci, della differenza tra originali e copie e, naturalmente, degli artisti che popolarono questi periodi e dei loro capolavori. Avremo dunque la possibilità di conoscere, tra gli altri, Dedalo, Exechias, Mirone, Policleto, Fidia, Skopas, Prassitele, Apelle, Lisippo.

A prendere idealmente per mano il pubblico e a condurlo in questo affascinante viaggio alla scoperta dell’arte greca antica sarà Giorgio Franchetti, archeologo, saggista e consulente storico con tanti anni alle spalle di documentari (History channel, The National Geographic Channel, Discovery Channel, Ulisse, Barbero Risponde, Lineaverde, etc.) e pubblicazioni saggistiche e divulgazione storica (www.giorgiofranchetti.com/cv).

Con un linguaggio semplice, lineare e con l’ausilio di tante immagini “smonteremo” alcune opere d’arte antica e riusciremo a comprenderle fino in fondo.

Gli appuntamenti sono ad accesso libero e gratuito.

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

