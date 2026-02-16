Carnevale 2026, una parata di musica e divertimento a Ladispoli

Comunicato stampa

Il Carnevale 2026 di Ladispoli si è concluso con un’eccezionale partecipazione. Viale Italia e piazza Rossellini si sono trasformati in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove centinaia di famiglie, bambini e visitatori, giunti anche da fuori città, hanno potuto vivere una giornata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

L’amministrazione ha optato per un progetto proposto da Cantieri Etnici, associazione da sempre impegnata nelle “street parade” che ha dato un tocco funky e internazionale alla sfilata.

Ha aperto le danze la banda cittadina La Ferrosa, seguita dai Lesto Funky, dai Cambria Funky Style, dai Miwa Cartoon Street Band. Ha chiuso il corteo la Debby Roller Team.

Complice anche un clima primaverile, l’atmosfera è stata fantastica, con bambini divertiti e persone mascherate che hanno riempito il centro città.

Soddisfazione nelle parole dell’Assessore al Turismo Marco Porro: “Ladispoli ha risposto alla grande. Ero certo che questo format avrebbe funzionato. Queste iniziative hanno un alto valore sociale e qualitativo: ritrovarsi a festeggiare tutti insieme è sempre costruttivo. Il ringraziamento va a tutta la gente scesa in piazza, alla Polizia Locale, ai volontari e agli operatori della Tekneko, che hanno ripristinato piazza Rossellini in tempi record”.

Archiviato con soddisfazione il Carnevale, l’Amministrazione è già al lavoro per il prossimo grande appuntamento: la Sagra del Carciofo di aprile, da anni simbolo della tradizione locale e riconosciuta come la sagra più grande e partecipata d’Italia, pronta ancora una volta a confermare Ladispoli come punto di riferimento per gli eventi e il turismo nel territorio.