Bosco urbano ad Anguillara Sabazia, il ruolo dell’Italia dei Diritti De Pierro sul dietrofront dell’attuale maggioranza

Comunicato stampa

” Le motivazioni del nostro no al bosco urbano avrebbero dato fastidio all’attuale maggioranza che ignora le reali esigenze delle quali necessita Anguillara Sabazia correndo dietro a progetti inutili che non risolvono i problemi del nostro comune”

Roma 16 febbraio 2026: Vacilla il piano della maggioranza Pizzigallo sul bosco urbano, un progetto aspramente criticato tra gli altri anche dal movimento politico Italia dei Diritti De Pierro come evidenziato dalla candidata sindaco IdD per le prossime amministrative Sandra Germogli:” In un comune dove la priorità deve essere il ripristino della sicurezza da garantire ai cittadini soprattutto sul fronte delle infrastrutture, vedi strade dissestate, spendere soldi per un progetto che non solo non risolve le problematiche di Anguillara Sabazia, ma risulta essere anche poco gradito alla cittadinanza, è mera utopia.

In un comunicato di qualche giorno fa dove ho accennato alcuni punti del mio programma per Anguillara Sabazia – prosegue la Germogli – ho messo in evidenza questo fatto, no al bosco urbano, e soldi investiti per ciò che veramente serve per questo paese, riservandomi di entrare più nel merito nei giorni successivi quando avrei spiegato bene ai cittadini l’inutilità di questo progetto voluto da questa maggioranza.

Dopo qualche giorno, ecco che il bosco urbano sparisce dal programma, coincidenze? O forse qualcuno inizia a preoccuparsi del nostro movimento che sta acquisendo sempre più consensi in questo comune? Avremmo argomentato, e comunque lo faremo lo stesso, le motivazioni che ci spingono a essere contrari a questo progetto illustrando ciò che veramente serve ad Anguillara Sabazia, e questo avrebbe fatto male a chi nella prossima primavera chiederà nuovamente il consenso elettorale per continuare nella sua azione amministrativa, a nostro avviso fallimentare, del nostro comune, e questo che ha portato la maggioranza a fare un passo indietro?

Sicuramente in questo inizio di campagna elettorale abbiamo segnato un primo punto che, e di questo ne siamo sicuri – conclude la Germogli – sarà solo il primo di una serie che ci porterà a quel successo elettorale nel quale io e Italia dei Diritti De Pierro crediamo fermamente”.

Non fa mancare il suo sostegno a Sandra Germogli il segretario provinciale romano IdD Carlo Spinelli che ricopre anche la carica di responsabile nazionale per la Politica Interna nel movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro:” La scelta di puntare su Sandra come candidata a sindaco per le prossime amministrative ad Anguillara Sabazia nasce dalla conoscenza che la stessa Germogli ha del territorio, dalle reali esigenze delle quali il popolo di Anguillara necessita visto il suo continuo contatto con le persone e dall’amore che nutre verso questo comune che sotto la guida dell’attuale maggioranza, non è cresciuto ne economicamente ne tanto meno strutturalmente creando anche notevoli disagi ai cittadini e ai turisti che lo visitano.

Il progetto del bosco urbano tra l’altro sembra prevedesse la piantumazione di alberi in zone inserite nel catasto delle aree percorse dal fuoco nel 2021 e quindi assolutamente inutilizzabile secondo le normative vigenti, per gli scopi ai quali questa maggioranza lo avrebbe destinato. Le esigenze di Anguillara Sabazia sono ben altre – conclude Carlo Spinelli – e la candidata sindaco IdD Sandra Germogli le illustrerà nel corso di questa campagna elettorale ai cittadini, indirizzandoli verso la strada che condurrà al buon governo e al bene del paese, quella che vede Italia dei Diritti De Pierro al centro di un percorso di rinascita del comune di Anguillara Sabazia”.

