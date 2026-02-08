8 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

La Città metropolitana di Roma Capitale avvia il percorso per la candidatura al Global Network of Learning Cities

0
122
Roma città che apprende

Comunicato stampa

 
10 febbraio 2026 ore 15
Palazzo Valentini, Sala consiliare “Giorgio Fregosi” – Piano terra
La Città metropolitana di Roma Capitale, in vista della prossima scadenza fissata a metà del 2027, intende proporre all’UNESCO di essere accolta nella Rete mondiale delle città che apprendono (Global Network of Learning Cities). Per conferire a tale percorso una solida base scientifica e di esperienza è stato stipulato un Accordo di collaborazione tra la Cmrc e l’Università Roma Tre, che prevede una stretta collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Ateneo, già da tempo attivo su questo terreno.
La presentazione del percorso verso il riconoscimento della metropoli Capitale come una Learning City, avverrà il 10 febbraio a Palazzo Valentini.
All’evento Roma metropoli che apprende. Verso la candidatura per l’adesione al Global Network of Learning Cities interverranno il sindaco metropolitano Roberto Gualtieri e il Magnifico Rettore dell’Università Roma Tre Massimiliano Fiorucci.
L’incontro sarà moderato dal giornalista Marco Damilano, mentre sono stati invitati a partecipare i sindaci di tre delle principali learning cities italiane già riconosciute: di Torino, Stefano Lo Russo; di Palermo, Roberto Lagalla; di Brescia, Laura Castelletti.
Articolo precedente
A Tolfa, impara l’arte della Catana – Seconda edizione

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it