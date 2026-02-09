REFERENDUM COSTITUZIONALE, SUCCESSO A CANALE MONTERANO PER L’INIZIATIVA CON MARTA BONAFONI. IL SEGRETARIO LOCALE: “UNA NUOVA LOTTA PARTIGIANA PER LA DEMOCRAZIA”

Nonostante il maltempo che ha imperversato nella giornata di sabato 7 febbraio, il Circolo PD “Sandro Pertini” di Canale Monterano ha registrato una nutrita partecipazione di pubblico per l’incontro pubblico sul Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo. L’evento, che ha visto la partecipazione della Coordinatrice della Segreteria Nazionale del PD, Marta Bonafoni, si è inserito nel quadro della mobilitazione nazionale del 7 e 8 febbraio indetta dalla Segretaria nazionale Elly Schlein.

L’iniziativa ha raccolto l’interesse non solo di iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico, ma di una rappresentanza trasversale della società civile e di diverse forze politiche di Canale e dintorni. Significativa la presenza dei Segretari e dei dirigenti politici dei circoli di Allumiere e Santa Marinella, a testimonianza di una battaglia che sta unendo l’intero territorio in un fronte comune progressista.

Durante il suo intervento di apertura, il Segretario del Circolo PD di Canale Monterano Manuele Magagnini ha tracciato una linea politica netta: “Siamo di fronte a una deriva autoritaria che punta a sottomettere la magistratura alla politica.

Questa non può e non deve essere solo una battaglia dei partiti di opposizione o del PD, ma una nuova lotta partigiana in difesa della democrazia, portata avanti da tutti quelli che hanno a cuore la nostra Costituzione. È il momento di mettere da parte i capricci e i distinguo: serve un fronte unito per fermare chi vuole farsi padrone delle istituzioni”.

L’incontro è stato arricchito da numerosi spunti e riflessioni arrivati sia dai cittadini presenti sia da Marta Bonafoni, la quale nelle sue conclusioni ha lodato l’attivismo del territorio, ribadendo che la difesa dell’equilibrio dei poteri costituzionali è la precondizione per la libertà di ogni cittadino.

Il Circolo “Sandro Pertini” annuncia che la mobilitazione prosegue. Nelle prossime settimane sono previsti banchetti informativi in tutto il territorio comunale per spiegare le ragioni del “NO” alla riforma della separazione delle carriere.

“La battaglia è appena iniziata e la porteremo avanti a testa alta”, conclude il Segretario. “Al lavoro e alla lotta: strada per strada, casa per casa”.

Ricevuto dal PD Canale Monterano “Sandro Pertini”