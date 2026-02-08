A Tolfa, impara l’arte della Catana – Seconda edizione

Dal sito facebook del comune di Tolfa
A Tolfa, tra le mura di Palazzo Buttaoni, rivive un sapere antico fatto di gesti, pazienza e tradizione.
Un percorso gratuito per avvicinarsi all’arte della Catana, simbolo di un artigianato che racconta la storia del borgo.
Inizio: 16 febbraio
Durata: 5 settimane
Percorso formativo gratuito
Un’occasione per imparare, conoscere e custodire un patrimonio che continua a vivere attraverso le mani di chi lo pratica.
Candidature:
events.milano@adecco.it
Comune di Tolfa