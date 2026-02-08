8 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

A Tolfa, impara l’arte della Catana – Seconda edizione

0
132
imparare l'arte della catana a Tolfa

Dal sito facebook del comune di Tolfa

A Tolfa, tra le mura di Palazzo Buttaoni, rivive un sapere antico fatto di gesti, pazienza e tradizione.
Un percorso gratuito per avvicinarsi all’arte della Catana, simbolo di un artigianato che racconta la storia del borgo.
Inizio: 16 febbraio
Durata: 5 settimane
Percorso formativo gratuito
Un’occasione per imparare, conoscere e custodire un patrimonio che continua a vivere attraverso le mani di chi lo pratica.
Candidature:
events.milano@adecco.it
Comune di Tolfa
Articolo precedente
LA COMUNITÀ DI ORIOLO SI STRINGE NEL DOLORE PER LA SCOMPARSA DI MARCO
Articolo successivo
La Città metropolitana di Roma Capitale avvia il percorso per la candidatura al Global Network of Learning Cities

Ultimi articoli

Politica

La Città metropolitana di Roma Capitale avvia il percorso per la candidatura al Global Network of Learning Cities

Territorio

LA COMUNITÀ DI ORIOLO SI STRINGE NEL DOLORE PER LA SCOMPARSA DI MARCO

Eventi

CARRI DI CARNEVALE DI BRACCIANO: RINVIATI CAUSA MALTEMPO

Società

A CANALE MONTERANO IL CORSO PER DIVENTARE VOLONTARIO CRI

Primo piano

Italia dei Diritti De Pierro, Braccianese allagata e impercorribile come avevamo preventivato a quando i lavori?

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it