VISITA A PALAZZO MONTECITORIO DELLE CLASSI TERZE DI CANALE MONTERANO

gli studenti delle medie di Canale a Montecitorio

Dal profilo Facebook del Comune di Canale

Mercoledì 4 febbraio 2026, gli studenti delle classi 3^ E e 3^ F della scuola secondaria di primo grado di Canale, si sono recati in visita presso il Palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana e del Parlamento Italiano.
Alla presenza dell’on. Alessandro Battilocchio, che per il quinto anno ci ha calorosamente ospitato, i ragazzi hanno potuto ammirare i luoghi più noti e suggestivi della vita parlamentare, respirando quel particolare clima istituzionale, dove ci si riunisce per approvare le leggi e difendere la democrazia. Un’esperienza indimenticabile che ha rappresentato anche un importante momento formativo che ha unito storia, arte e cittadinanza attiva.
Presenti per l’Istituto Comprensivo i professori Vinciguerra Italia, Paris Erika, Ferro Concetta, Ciucci Irene e Rella Alessandro.
All’on. Alessandro Battilocchio, ai docenti che hanno partecipato ed ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria un sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e dell’Assessore alla Scuola Valeria Pasquali che ha partecipato alla visita insieme al Consigliere comunale delegato alla Protezione Civile e Sicurezza Joao Vitor Cersosimo.

 

