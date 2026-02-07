VISITA A PALAZZO MONTECITORIO DELLE CLASSI TERZE DI CANALE MONTERANO

Dal profilo Facebook del Comune di Canale

Mercoledì 4 febbraio 2026, gli studenti delle classi 3^ E e 3^ F della scuola secondaria di primo grado di Canale, si sono recati in visita presso il Palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana e del Parlamento Italiano.

Alla presenza dell’on. Alessandro Battilocchio, che per il quinto anno ci ha calorosamente ospitato, i ragazzi hanno potuto ammirare i luoghi più noti e suggestivi della vita parlamentare, respirando quel particolare clima istituzionale, dove ci si riunisce per approvare le leggi e difendere la democrazia. Un’esperienza indimenticabile che ha rappresentato anche un importante momento formativo che ha unito storia, arte e cittadinanza attiva.