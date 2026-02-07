Nuovi Orizzonti per gli Studenti della Corrado Melone con Erasmus+ INSPIRE

Comunicato stampa

L’Istituto Comprensivo Corrado Melone di Ladispoli conferma la propria visione di scuola aperta, dinamica e proiettata verso l’Europa, portando avanti un percorso di internazionalizzazione sempre più ricco grazie ai progetti Erasmus+.

Il nuovo anno si apre infatti con l’approvazione del Progetto Erasmus+ KA210 INSPIRE – Inclusion, STEAM, Promotion of Well-being & Intercultural Exchange, che vede la collaborazione dell’Istituto con lo IES Abastos di Valencia (Spagna), scuola coordinatrice, e la Srednja Škola di Dugo Selo (Croazia).

Il progetto rientra nell’ambito dei Partenariati su piccola scala – Azione Chiave 2 (KA210-SCH) del Programma Erasmus+ – ha una durata complessiva di 18 mesi ed è finalizzato a promuovere la collaborazione internazionale, lo scambio di buone pratiche e lo sviluppo di metodologie didattiche innovative, con particolare attenzione ai temi dell’inclusione, delle discipline STEAM, del benessere scolastico e del dialogo interculturale.

Si prevede la realizzazione di cinque mobilità internazionali, di cui tre rivolte agli studenti della scuola secondaria di primo grado e due dedicate al personale docente, favorendo esperienze di apprendimento in contesti educativi europei e occasioni di formazione e confronto professionale.

La partecipazione a questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per gli studenti dell’Istituto, che avranno modo di approfondire tematiche attuali e stimolanti, come l’Intelligenza Artificiale e le discipline STEM, potenziare le competenze linguistiche, ampliare i propri orizzonti culturali e vivere esperienze di apprendimento collaborativo in un contesto europeo, rafforzando il senso di cittadinanza attiva e di appartenenza all’Unione Europea.

Dopo il primo meeting online tra i docenti delle scuole partner, l’Istituto ha promosso il contest “Inventa tu il Logo”, finalizzato alla creazione del logo ufficiale del progetto. Successivamente, il 19 e 20 gennaio si è svolto a Valencia il primo Kick-off Meeting, durante il quale i team di Italia, Spagna e Croazia si sono incontrati per avviare ufficialmente le attività progettuali e definire le fasi di lavoro.

Nelle prossime settimane gli studenti interessati potranno presentare la propria candidatura e, entro la fine di febbraio, si concluderanno le selezioni del Team Erasmus studenti che prenderà parte alle mobilità, grazie alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea.

In linea con le priorità del Programma Erasmus+ – inclusione e diversità, trasformazione digitale, valorizzazione delle discipline STEAM e promozione del benessere a scuola – e con l’obiettivo dello scambio di buone pratiche, il progetto INSPIRE rappresenta per la Corrado Melone una straordinaria occasione di internazionalizzazione, crescita culturale e innovazione didattica: un percorso europeo che mette al centro studenti, docenti e comunità scolastica, aprendo nuovi orizzonti di apprendimento, cooperazione e cittadinanza attiva.

Il Team Erasmus I.C. Corrado Melone