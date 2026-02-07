Proclamazione del lutto cittadino ad Anguillara

Dal profilo Facebook del sindaco Pizzigallo
𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐀𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀𝐃𝐈𝐍𝐀𝐍𝐙𝐀
𝐏𝐫𝐨𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐥𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐨
Nelle ultime settimane Anguillara Sabazia sembra camminare più lentamente: lo percepiamo negli sguardi, nei silenzi, nelle parole che faticano a uscire.
La tragica morte di Federica Torzullo ha colpito tutti, lasciando un senso di smarrimento difficile da colmare.
In occasione delle esequie, 𝗰𝗼𝗻 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗻.𝟭𝟰 𝗱𝗲𝗹 𝟱/𝟬𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟲, 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟳 𝗳𝗲𝗯𝗯𝗿𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗹𝗮𝗺𝗮𝘁𝗼 𝗹𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗧𝗼𝗿𝘇𝘂𝗹𝗹𝗼.
La città si ferma per Federica: per una donna, una madre, la cui vita è stata spezzata da una violenza inaudita.
Federica è stata uccisa da una violenza che non ammette spiegazioni, che non può essere compresa, che può solo essere condannata con fermezza e senza ambiguità.
La vita di Federica, anche nel mistero della sua conclusione, richiama tutti noi alla fragilità dell’esistenza e alla responsabilità di prenderci cura gli uni degli altri, di non dare mai per scontata una presenza, una parola, un gesto d’amore.
Federica resterà nei nostri sguardi, nei nostri pensieri e nella consapevolezza di una comunità che non chiude gli occhi davanti al suo ricordo.
Nel rispetto della volontà della famiglia, televisioni, giornali e operatori dell’informazione sono invitati a mantenere la massima discrezione e sensibilità, evitando qualsiasi disturbo durante la cerimonia e rispettando la riservatezza dei presenti.
𝑵𝒐𝒏 𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒕𝒆 𝒓𝒊𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆 𝒐 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐 𝒂𝒍𝒍’𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒉𝒊𝒆𝒔𝒂 𝒆 𝒏𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆𝒓𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒆; 𝒍’𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒂𝒍 𝒄𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆𝒓𝒐 𝒔𝒂𝒓𝒂̀ 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒊 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒊 𝒆𝒅 𝒂𝒊 𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝑭𝒆𝒅𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂, 𝒏𝒆𝒍 𝒑𝒊𝒆𝒏𝒐 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒍𝒐𝒓𝒐 𝒗𝒐𝒍𝒐𝒏𝒕𝒂̀ 𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒐𝒓𝒐 𝒅𝒐𝒍𝒐𝒓𝒆.
L’Amministrazione Comunale invita tutti a vivere questa giornata come un tempo di riflessione e di rispetto, affinché il dolore condiviso possa trasformarsi in maggiore attenzione, ascolto e cura reciproca.
𝐀𝐧𝐠𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐚 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐳𝐢𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜𝐚.
𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀.