Proclamazione del lutto cittadino ad Anguillara

Dal profilo Facebook del sindaco Pizzigallo

Federica è stata uccisa da una violenza che non ammette spiegazioni, che non può essere compresa, che può solo essere condannata con fermezza e senza ambiguità.

Nel rispetto della volontà della famiglia, televisioni, giornali e operatori dell’informazione sono invitati a mantenere la massima discrezione e sensibilità, evitando qualsiasi disturbo durante la cerimonia e rispettando la riservatezza dei presenti.

𝑵𝒐𝒏 𝒔𝒂𝒓𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒕𝒆 𝒓𝒊𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆 𝒐 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐 𝒂𝒍𝒍’𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒉𝒊𝒆𝒔𝒂 𝒆 𝒏𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆𝒓𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒆; 𝒍’𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒂𝒍 𝒄𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆𝒓𝒐 𝒔𝒂𝒓𝒂̀ 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒊 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒊 𝒆𝒅 𝒂𝒊 𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝑭𝒆𝒅𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂, 𝒏𝒆𝒍 𝒑𝒊𝒆𝒏𝒐 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒍𝒐𝒓𝒐 𝒗𝒐𝒍𝒐𝒏𝒕𝒂̀ 𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒍𝒐𝒓𝒐 𝒅𝒐𝒍𝒐𝒓𝒆.