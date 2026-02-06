Agire e Pensare: laboratorio teatrale sulla paura

AGIRE E PENSARE

Laboratorio di teatro

Percorso ESSERCI: La paura è un Limite o una Risorsa?

Agire e pensare non sono due momenti separati.

Sono un dialogo continuo tra corpo, voce e scelta.

Questo laboratorio di teatro si inserisce all’interno di ESSERCI, un percorso condiviso che invita a fermarsi, ascoltare e abitare con consapevolezza i propri gesti.

Uno spazio sicuro in cui esplorare ciò che facciamo e ciò che sentiamo: parlare o tacere, accogliere o rifiutare, aprire o chiudere.

Il teatro qui non è performance.

È presenza.

È possibilità di riconoscersi, senza giudizio.

📅 Giovedì 12 febbraio

🕠 Ore 17.30 – 18.30

📍 Biblioteca Bartolomea Orsini – Spazio autogestito

A cura di Elena Schnell

Promosso da Sportello Centro Donna – Pandora Onlus

🔸 4 incontri | il 1° gratuito |

🔹 I successivi 7,00€ ad incontro

🔸 minimo 5 iscritte

📩 Info e iscrizioni: centrodonna.pandora@gmail.it