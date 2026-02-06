6 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Agire e Pensare: laboratorio teatrale sulla paura

0
57

AGIRE E PENSARE

Laboratorio di teatro
Percorso ESSERCI: La paura è un Limite o una Risorsa?

Agire e pensare non sono due momenti separati.
Sono un dialogo continuo tra corpo, voce e scelta.

Questo laboratorio di teatro si inserisce all’interno di ESSERCI, un percorso condiviso che invita a fermarsi, ascoltare e abitare con consapevolezza i propri gesti.
Uno spazio sicuro in cui esplorare ciò che facciamo e ciò che sentiamo: parlare o tacere, accogliere o rifiutare, aprire o chiudere.

Il teatro qui non è performance.
È presenza.
È possibilità di riconoscersi, senza giudizio.

📅 Giovedì 12 febbraio
🕠 Ore 17.30 – 18.30
📍 Biblioteca Bartolomea Orsini – Spazio autogestito

A cura di Elena Schnell
Promosso da Sportello Centro Donna – Pandora Onlus

🔸 4 incontri | il 1° gratuito |
🔹 I successivi 7,00€ ad incontro
🔸 minimo 5 iscritte

📩 Info e iscrizioni: centrodonna.pandora@gmail.it

Articolo precedente
“Visioni Daciche”: un laboratorio creativo per bambini all’Accademia di Romania
Articolo successivo
LADISPOLI | RSA San Luigi Gonzaga: eccellenza sanitaria premiata a livello nazionale.

Ultimi articoli

Scuola

A TUTTO VOLLEY… IL DERBY  “DI VITTORIO” – “PERTINI” CHE INSEGNA IL FAIR PLAY

Politica

Lavoro, Cgil: domani manifestazione “Mai più morti sul lavoro” a Colleferro

Ambiente

AMBIENTE: L’80% dei rifiuti abbandonati in parchi e spiagge è in plastica. AiCS, Raccoglierli è utile, ma non è la soluzione

Cronaca

BRACCIANO, SPARI DALLA FINESTRA: CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO.

Società

LADISPOLI | RSA San Luigi Gonzaga: eccellenza sanitaria premiata a livello nazionale.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it