Agire e Pensare: laboratorio teatrale sulla paura

AGIRE E PENSARE
Laboratorio di teatro
Percorso ESSERCI: La paura è un Limite o una Risorsa?
Agire e pensare non sono due momenti separati.
Sono un dialogo continuo tra corpo, voce e scelta.
Questo laboratorio di teatro si inserisce all’interno di ESSERCI, un percorso condiviso che invita a fermarsi, ascoltare e abitare con consapevolezza i propri gesti.
Uno spazio sicuro in cui esplorare ciò che facciamo e ciò che sentiamo: parlare o tacere, accogliere o rifiutare, aprire o chiudere.
Il teatro qui non è performance.
È presenza.
È possibilità di riconoscersi, senza giudizio.
📅 Giovedì 12 febbraio
🕠 Ore 17.30 – 18.30
📍 Biblioteca Bartolomea Orsini – Spazio autogestito
A cura di Elena Schnell
Promosso da Sportello Centro Donna – Pandora Onlus
🔸 4 incontri | il 1° gratuito |
🔹 I successivi 7,00€ ad incontro
🔸 minimo 5 iscritte
📩 Info e iscrizioni: centrodonna.pandora@gmail.it