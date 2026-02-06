“Visioni Daciche”: un laboratorio creativo per bambini all’Accademia di Romania

Un viaggio nella storia antica attraverso l’immaginazione dei più piccoli.

Sabato 7 febbraio 2026, dalle 11:00 alle 13:00, l’Accademia di Romania in Roma ospita un divertente laboratorio creativo dedicato ai bambini, organizzato nell’ambito della mostra “Visioni Daciche”.

L’iniziativa, guidata dalla prof.ssa Gianina Ina Lucan, presidente di Alpha & Omega Insieme ONLUS, fondatrice del Centro Multiculturale Romeno e della prima scuola rumena in Scozia, “Paul Neagu”, propone un approccio ludico e interattivo alla storia dei Daci, antica popolazione dell’area carpatico-danubiana.

Durante il laboratorio i bambini potranno:

modellare statuette daciche con la pasta DAS

creare pupazzetti di cartone ispirati alle figure scolpite sulla Colonna Traiana

realizzare un abito dacico per bambole, utilizzando tessuti, filo e forbici

L’obiettivo è semplice e ambizioso allo stesso tempo: avvicinare giovanissimi e famiglie al patrimonio culturale romeno attraverso il fare, il toccare, il creare. Un modo divertente e accessibile per scoprire dettagli meno noti della Colonna Traiana e comprendere, con occhi nuovi, la storia dei Daci.

L’appuntamento è presso l’Accademia di Romania, in Piazza José de San Martin 1 (raggiungibile con il tram 3 o 19). Un’occasione perfetta per unire arte, cultura e fantasia in un’esperienza che parla ai bambini … e affascina anche gli adulti.

Riccardo Agresti