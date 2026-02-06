LADISPOLI | RSA San Luigi Gonzaga: eccellenza sanitaria premiata a livello nazionale.

Comunicato stampa

Marongiu: “Risultato straordinario, Ladispoli orgogliosa”

Un riconoscimento di prestigio nazionale che porta valore non solo alla struttura, ma all’intero territorio di Ladispoli.

La RSA San Luigi Gonzaga ha ottenuto il 1° posto nella categoria “Eccellenza Italiana RSA Anziani” ai Best Italian Healthcare Awards, il premio che valorizza le migliori realtà sanitarie del Paese per qualità dei servizi, innovazione, sostenibilità e gestione del rischio.

Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della terza edizione del premio promosso da Class Editori e Milano Finanza, che ogni anno analizza e confronta le performance delle strutture sanitarie italiane attraverso indicatori economici, organizzativi e qualitativi.

La RSA San Luigi Gonzaga fa parte della community europea della salute Clariane, principale punto di riferimento per l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei momenti di fragilità, una realtà che negli anni ha investito concretamente su qualità, sicurezza, formazione del personale e modelli di cura sempre più attenti alla persona.

Il Direttore Gestionale, Gianmarco Barone, ha commentato con soddisfazione il riconoscimento: “Questo premio è il risultato di un lavoro quotidiano costruito su basi solide: professionalità, organizzazione e una visione chiara. Far parte di Clariane Italia significa poter contare su un modello strutturato, su standard elevati e su un supporto costante che consente alle singole strutture di esprimere al meglio il proprio potenziale. È un risultato che appartiene a tutta la squadra e che valorizza il territorio in cui operiamo”.

Un traguardo che assume un significato ancora più importante perché genera ritorni positivi sull’intera comunità locale: una struttura sanitaria di eccellenza rappresenta un patrimonio per i cittadini, per le famiglie e per il sistema sociosanitario del territorio. La RSA San Luigi Gonzaga si conferma così un punto di riferimento per Ladispoli e per l’intero panorama sanitario regionale.