6 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeScuola

A TUTTO VOLLEY… IL DERBY  “DI VITTORIO” – “PERTINI” CHE INSEGNA IL FAIR PLAY

0
49
A tutto derby, Di Vittorio e Pertini a Ladispoli

Comunicato stampa

All’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” sport e Scienze motorie hanno assunto da sempre una posizione di centralità grazie al lavoro di diversi docenti che hanno creduto profondamente nell’importanza formativa di queste discipline per gli studenti, riconoscendone il valore educativo, sociale ed inclusivo.
E’ per questo motivo che anche quest’anno, grazie all’impegno della Prof.ssa Bruna Calato, si è svolta l’amichevole di pallavolo “Di Vittorio”- Pertini. “L’attività sportiva è uno strumento fondamentale di crescita personale, di collaborazione, ma anche di sano agonismo. – ha sottolineato la Prof.ssa Calato – Per questo promuoviamo da sempre con convinzione l’educazione fisica come parte integrante del percorso educativo.
La partecipazione a gare e competizioni tra scuole – ha aggiunto – favorisce inoltre il confronto, accresce la motivazione e il senso di appartenenza alla comunità scolastica”. Una partita perfettamente equilibrata, quella disputata giovedì 5 febbraio nella Palestra di via Y. De Begnac, con i primi due set in parità e il terzo vinto dal Liceo Pertini.
“Desidero ringraziare i colleghi dell’Istituto “Di Vittorio” Prof. Sirio Gatti, Giancarlo Polini e Alessandro Tonetti, e le docenti del “Pertini” Prof.ssa Francesca Borghese e Prof.ssa Ambra Ruia. – ha aggiunto la Prof.ssa Bruna Calato – Il gioco di squadra insegna valori fondamentali come il rispetto delle regole, ma anche la cooperazione e la correttezza reciproca.
La competizione sportiva è in grado inoltre di mettere in campo un sano spirito agonistico, una necessaria abilità atletica, ma anche la collaborazione e coesione indispensabili per dar vita ad una squadra vincente. Complimenti a tutti gli allievi partecipanti che hanno manifestato impegno ed entusiasmo in un incontro disputato per vincere ma ancor prima per divertirsi e crescere insieme. Appuntamento al prossimo anno!”.
La storia della pallavolo risale al 1895 quando negli Stati Uniti William G. Morgan, istruttore di Educazione Fisica, cercò di inventare una disciplina sportiva meno violenta del basket. In origine il gioco si chiamava mintonette per indicare un’attività in cui si “palleggiava” sopra la rete, come nel badminton. Ma presto il nuovo sport assunse il nome con cui è ancora oggi conosciuto ed amato: volleyball (in italiano pallavolo), perché l’elemento centrale divenne proprio la “volée”, ossia la palla colpita al volo. Nel 1916 furono introdotte regole più precise. Negli anni Venti la pallavolo arrivò in Europa ed entrò alle Olimpiadi nel 1964. Da allora questo sport ha conosciuto un successo crescente divenendo una delle discipline maggiormente praticate in Italia, soprattutto fra i giovani.
Articolo precedente
Lavoro, Cgil: domani manifestazione “Mai più morti sul lavoro” a Colleferro

Ultimi articoli

Politica

Lavoro, Cgil: domani manifestazione “Mai più morti sul lavoro” a Colleferro

Ambiente

AMBIENTE: L’80% dei rifiuti abbandonati in parchi e spiagge è in plastica. AiCS, Raccoglierli è utile, ma non è la soluzione

Cronaca

BRACCIANO, SPARI DALLA FINESTRA: CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO.

Società

LADISPOLI | RSA San Luigi Gonzaga: eccellenza sanitaria premiata a livello nazionale.

Eventi

Agire e Pensare: laboratorio teatrale sulla paura

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it