Lavoro, Cgil: domani manifestazione “Mai più morti sul lavoro” a Colleferro

Comunicato stampa

«Domani, sabato 7 febbraio, si svolgerà la manifestazione promossa dalle amministrazioni comunali di Artena e Colleferro in memoria delle vittime del lavoro, a cui abbiamo aderito convintamente». Lo dichiarano, in una nota, la Cgil di Roma e Lazio e la Camera del Lavoro della Cgil di Roma Sud Pomezia Castelli.

«È la prima volta che nel nostro territorio si svolge una manifestazione sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro promossa direttamente dalle istituzioni – prosegue la Cgil – un fatto importante, che non fa sentire sole le lavoratrici e i lavoratori. Per questo ci aspettiamo che domani, a Colleferro, alle ore 10.30, presso i Giardini Don Nicola Fontana, ci sia non solo la partecipazione del mondo del lavoro, ma anche quella della società civile e delle forze politiche del territorio».

«Per superare un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide, in cui la perdita di vite umane è tollerata, calcolata e normalizzata, occorre che la sicurezza sia una priorità per l’intera società: solo così sarà possibile fermare la strage sui luoghi di lavoro», conclude la nota.