Evento meteo eccezionale a Bracciano; aggiornamento alla cittadinanza

Il nubifragio che ha colpito Bracciano nella notte è stato un evento straordinario e di eccezionale intensità, riconducibile a una calamità naturale, che ha causato danni e criticità diffuse sul territorio comunale.

L’Amministrazione, insieme alle strutture operative, ha lavorato per tutta la giornata senza interruzioni e continuerà anche nelle prossime ore per la messa in sicurezza di tutte le situazioni critiche, con priorità assoluta alla tutela dell’incolumità delle persone.

Via Claudia resterà chiusa al traffico a causa di una frana proveniente da un terreno privato, fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza.

Un sincero ringraziamento va:

agli uffici comunali,

alle Protezioni Civili,

alla Polizia Locale,

ai Vigili del Fuoco

ai Carabinieri,

ai volontari,

e a tutti coloro che stanno operando con impegno e senso di responsabilità in una situazione complessa.

Si invita la cittadinanza alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti non necessari e a collaborare segnalando eventuali criticità.

Siamo vicini a tutte le cittadine e i cittadini che hanno subito danni e siamo in prima linea per fronteggiarli.