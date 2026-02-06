6 Febbraio, 2026
Evento meteo eccezionale a Bracciano; aggiornamento alla cittadinanza

evento meteo eccezionale a Bracciano

Dal profilo Facebook del sindaco

Il nubifragio che ha colpito Bracciano nella notte è stato un evento straordinario e di eccezionale intensità, riconducibile a una calamità naturale, che ha causato danni e criticità diffuse sul territorio comunale.
L’Amministrazione, insieme alle strutture operative, ha lavorato per tutta la giornata senza interruzioni e continuerà anche nelle prossime ore per la messa in sicurezza di tutte le situazioni critiche, con priorità assoluta alla tutela dell’incolumità delle persone.
Via Claudia resterà chiusa al traffico a causa di una frana proveniente da un terreno privato, fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza.
Un sincero ringraziamento va:
agli uffici comunali,
alle Protezioni Civili,
alla Polizia Locale,
ai Vigili del Fuoco
ai Carabinieri,
ai volontari,
e a tutti coloro che stanno operando con impegno e senso di responsabilità in una situazione complessa.
Si invita la cittadinanza alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti non necessari e a collaborare segnalando eventuali criticità.
Siamo vicini a tutte le cittadine e i cittadini che hanno subito danni e siamo in prima linea per fronteggiarli.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti.
Marco Crocicchi
