Trevignano Proms – Concerto “a quattro mani”

ASSUNTA CAVALLARI e FABIO SILVESTRO

Pianoforte a quattro mani



L’incontro artistico tra Assunta Cavallari e Fabio Silvestro avviene nel 2012 quando quest’ultimo entra a far parte dell’ensemble di musica contemporanea Piccola Accademia degli Specchi che prevedeva in organico il pianoforte a 4 mani. Dopo la lunga esperienza legata all’ensemble, hanno deciso di cimentarsi nel repertorio più tradizionale del pianoforte a 4 mani, senza tralasciare però la forma della trascrizione dall’orchestra e brani del repertorio contemporaneo. Il programma proposto è un percorso esplorativo che, partendo dal classicismo mozartiano si spingerà fino a quello che viene definito minimalismo.

Si consiglia la prenotazione.