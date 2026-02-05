5 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Trevignano Proms – Concerto “a quattro mani”

Trevignano Proms concerto a quattro mani

ASSUNTA CAVALLARI e FABIO SILVESTRO 
Pianoforte a quattro mani

L’incontro artistico tra Assunta Cavallari e Fabio Silvestro avviene nel 2012 quando quest’ultimo entra a far parte dell’ensemble di musica contemporanea Piccola Accademia degli Specchi che prevedeva in organico il pianoforte a 4 mani. Dopo la lunga esperienza legata all’ensemble, hanno deciso di cimentarsi nel repertorio più tradizionale del pianoforte a 4 mani, senza tralasciare però la forma della trascrizione dall’orchestra e brani del repertorio contemporaneo. Il programma proposto è un percorso esplorativo che, partendo dal classicismo mozartiano si spingerà fino a quello che viene definito minimalismo. 

Si consiglia la prenotazione. 

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

