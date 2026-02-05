5 Febbraio, 2026
Eletto il nuovo Direttivo della Consulta cittadina delle persone con disabilità del Comune di Cerveteri

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ringrazia i presenti alla riunione: “Consulta strumento valido, prossimo passo l’elezione del nuovo Presidente”

 È tornata a riunirsi nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio la Consulta cittadina delle persone con disabilità del Comune di Cerveteri. All’Ordine del Giorno, la nomina dei nuovi componenti del Direttivo, in sostituzione di alcuni componenti che hanno rassegnato le dimissioni nei mesi scorsi.

A coordinare i lavori, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, insieme all’Assessora alla Pubblica Istruzione Romina Vignaroli, al Dirigente Emiliano Magnosi e alla Vicepresidente della Consulta Roberta Arseni. Nuovi componenti del Direttivo, Filippo Bellantone, Maurizio Brustolini, Simona Tazzini e Renata Veati, che si affiancano ai riconfermati Cinzia Ciammaruchi e Roberto Lucia.

“Prima di tutto ci tengo a ringraziare le persone presenti ieri e coloro che hanno offerto la propria disponibilità ad entrare all’interno del direttivo della Consulta, un organo nel quale crediamo fortemente e che sono certa potrà rappresentare un valido sostegno e aiuto all’azione amministrativa in tema di politiche per la disabilità – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – negli scorsi mesi sono state registrate alcune dimissioni, tra cui quella del Presidente e ora, dopo la riunione riorganizzativa di ieri siamo pronti a ripartire con un nuovo spirito ancor più propositivo”.

“Sono sempre aperti comunque i termini per aderire alla Consulta – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – chiunque fosse interessato, può mettersi in contatto con la Vicepresidente della Consulta Roberta Arseni, che ringrazio per aver continuato a rappresentare un punto di riferimento in questi mesi e che si può contattare al numero 3349835181. A tutti i componenti della Consulta, auguro un buon lavoro e rinnovo come sempre la mia totale disponibilità ad affrontare ogni tematica”.

