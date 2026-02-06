6 Febbraio, 2026
Alessandra Zeppieri, consigliera regionale, aderisce a Sinistra italiana

Conferenza stampa di Alessandra Zeppieri, con Nicola Fratoianni e Danilo Cosentino.

Stamattina presso la sala stampa della regione Lazio, alla presenza del segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni e del segretario regionale Danilo Cosentino, si è svolta – moderata da Maria Teresa Russo coordinatrice della segreteria regionale – la conferenza stampa di ALESSANDRA ZEPPIERI, nella quale ha annunciato il suo passaggio a Sinistra Italiana.

Eletta nel 2023 come indipendente nella lista del “Polo progressista” promossa da Sinistra italiana, in cui si è candidata per la sintonia con questo Partito e soprattutto per dare il suo contributo a ricompattare la sinistra, oggi annuncia questa “decisione maturata da tempo, una scelta che è il naturale epilogo di un percorso ma che di fatto apre anche una nuova stagione, rafforzando la battaglia, in Consiglio e fuori, per la giustizia ambientale, sociale e di genere, per una Sanità accessibile a tutte e tutti, contro l’inceneritore di S. Palomba, e contro il porto crocieristico di Fiumicino e la realizzazione della nuova pista dell’aeroporto”.

Il segretario regionale DANILO COSENTINO ha dichiarato: “accogliamo con grande entusiasmo l’ingresso di Alessandra in Sinistra Italiana, che rafforza il nostro progetto nel Lazio.
Come molte amministratrici e amministratori, trova nel nostro partito un riferimento politico per le battaglie su diritti, lavoro, sanità e ambiente.
Grazie a lei, la sinistra torna in Consiglio regionale dopo tanto tempo.
È una notizia importante per il Lazio e per chi chiede un’alternativa alla destra.
Una buona notizia per tutte e tutti, tranne che per Rocca e la sua maggioranza”.

NICOLA FRATOIANNI, nell’intervento conclusivo, ha espresso tutta la sua soddisfazione per un evento che conferma la crescita continua di Sinistra italiana e AVS, nel lazio come in tutta Italia, dando forza ad un partito che punta fortemente alla alternativa progressista al governo della destra, nelle regioni e nel Paese.

Giuseppe Girardi

