5 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

Efficientata la Torre Faro all’ingresso di Cerenova: più luce e un abbattimento dei costi superiore al 50 per cento

0
39
Efficientamento Torre Faro a Cerenova

Comunicato stampa

Si sono conclusi questa mattina i lavori di efficientamento energetico della Torre Faro all’ingresso della Frazione di Marina di Cerveteri. Il personale della Multiservizi Caerite, guidato dall’Ingegner Umberto Forghieri, ha infatti provveduto alla sostituzione di quattro corpi illuminanti al sodio di 400 watt cadauno, con 4 led da 150watt ciascuno: un intervento, realizzato con fondi comunali, che porterà da un lato ad un’illuminazione migliore e dall’altro ad un forte abbattimento dei costi di pubblica illuminazione, superiore al 50%.

“Un intervento importante in un punto nevralgico della viabilità del nostro territorio, uno svincolo stradale che consente dalla Statale Aurelia l’accesso a Marina di Cerveteri – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – un lavoro che ci consegnerà una maggiore visibilità e sicurezza, sia per i mezzi in transito che in generale per l’area circostante tutta.

Ringrazio con l’occasione l’Ingegner Umberto Forghieri, sempre estremamente preciso e professionale nell’espletamento di tutte le attività legate alla pubblica illuminazione. Un ulteriore ringraziamento, ed un augurio di buon lavoro, lo rivolgo all’Amministratore Unico della Multiservizi Alessio Pascucci e al Direttore Generale Linda Ferretti, con i quali in queste prime settimane trascorse dal loro insediamento ufficiale, ho avviato un importante e proficuo dialogo”.

Articolo precedente
ASL ROMA 4: ATTIVO IL NUOVO SERVIZIO DI OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA PEDIATRICA ALL’OSPEDALE SAN PAOLO DI CIVITAVECCHIA
Articolo successivo
Trevignano Proms – Concerto “a quattro mani”

Ultimi articoli

Società

Eletto il nuovo Direttivo della Consulta cittadina delle persone con disabilità del Comune di Cerveteri

Cultura

Trevignano Proms – Concerto “a quattro mani”

Sanità

ASL ROMA 4: ATTIVO IL NUOVO SERVIZIO DI OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA PEDIATRICA ALL’OSPEDALE SAN PAOLO DI CIVITAVECCHIA

Territorio

Maltempo: 55 interventi da gennaio sulle strade. In corso lavori a Nazzano e Anguillara dopo le frane

Cronaca

BRACCIANO. SOLIDARIETÀ A COMUNITÀ DOPO VILE ATTENTATO AD ATTIVITÀ COMMERCIALE

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it