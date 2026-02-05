5 Febbraio, 2026


ASL ROMA 4: ATTIVO IL NUOVO SERVIZIO DI OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA PEDIATRICA ALL’OSPEDALE SAN PAOLO DI CIVITAVECCHIA

OBI pediatrico a Civitavecchia

Comunicato stampa

L’Unità Operativa Complessa di Pediatria della ASL Roma 4, diretta dal dottor Francesco Dituri, amplia ulteriormente la propria offerta assistenziale con l’attivazione del nuovo servizio di Osservazione Breve Intensiva Pediatrica (OBI), ubicato all’interno del reparto di Pediatria e dotato di due posti letto.

Il servizio si aggiunge e si integra ai percorsi già attivi di Fast Track pediatricoambulatorio di follow up neonatale e ambulatorio di endocrinologia del metabolismo e accrescimento dai 0 ai 16 anni, rafforzando in modo significativo l’assistenza dedicata a bambini e adolescenti.

L’OBI Pediatrica rappresenta un’importante innovazione organizzativa che permette l’osservazione e il trattamento dei bambini per un periodo limitato (24–36 ore), assicurando un monitoraggio clinico continuo e riducendo i ricoveri ospedalieri non necessari.

«L’obiettivo principale dell’OBI – ha spiegato il dottor Francesco Dituri, Direttore della UOC di Pediatria Neonatologia Nido – è arrivare in tempi rapidi a una decisione appropriata, stabilendo se il bambino possa essere dimesso in sicurezza o necessiti di un ricovero, dopo aver completato gli accertamenti diagnostici e le terapie a breve termine. Questo approccio consente di ridurre il rischio clinico, evitando dimissioni premature, ritardi decisionali o ricoveri impropri».

In Osservazione Breve Intensiva Pediatrica possono essere accolti bambini che presentano patologie acute suscettibili di rapida stabilizzazione e a bassa o moderata complessità assistenziale come: traumi cranici minori, convulsioni febbrili nella fase post-critica, gastroenteriti, febbre persistente, crisi asmatiche o laringiti in fase di miglioramento, dolori addominali o cefalee controllabili con terapia, reazioni allergiche, infezioni delle basse vie urinarie, disturbi transitori dello stato di coscienza, otiti, sinusiti. Patologie per le quali è possibile un rapido inquadramento clinico grazie agli esami diagnostici disponibili.

«L’attivazione dell’OBI Pediatrica rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di potenziamento dei servizi dedicati all’età pediatrica – ha dichiarato il Direttore Generale della ASL Roma 4, dottoressa Rosaria Marino –. Un servizio che punta su appropriatezza delle cure, sicurezza e continuità assistenziale, con un utilizzo più razionale delle risorse e un’attenzione costante alla qualità dell’assistenza offerta alla comunità».

 

