5 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

DIALOGHI SULLA GIUSTIZIA. UN CONFRONTO SULLA RIFORMA

0
85
dialoghi sulla giustizia al Campidoglio

Comunicato stampa

Il 22 e 23 marzo 2026 saremo chiamati a votare su una riforma costituzionale della giustizia. Un passaggio importante, che merita di essere capito prima ancora che giudicato.

Per questo giovedì 19 febbraio alle ore 18:00, nella Sala del Carroccio in Campidoglio, abbiamo organizzato insieme all’associazione CINET e promosso un momento di approfondimento e confronto pubblicoDialoghi sulla Giustizia.

Sarà l’occasione per entrare nel merito dei contenuti della riforma, chiarire dubbi e distinguere tra slogan e realtà.

Proprio per questo informarsi è fondamentale.

Ne discuteremo insieme a Andrea ORLANDOgià Ministro della Giustizia, e all’avvocato Gian Domenico CAIAZZApresidente del comitato “Sì Separa”, in un confronto aperto e accessibile a tutti.

Credo che le scelte sulla Costituzione debbano nascere da cittadini consapevoli, non da tifoserie.

I posti sono limitati: per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a

cinet1887@gmail.com

Vi aspettiamo.

Articolo precedente
Italia dei Diritti De Pierro e i crateri stradali di Anguillara Sabazia tanto cari al sindaco
Articolo successivo
RUGGINE

Ultimi articoli

Cronaca

Sabato i funerali di Federica Torzullo ad Anguillara

Cultura

Le parole del Mare – Letteratura e navigazione, Sellerio editore, presentato a Ladispoli

Cultura

INSTRUMENTAL, AL TEATRO DE FOCAULD DI BRACCIANO

Eventi

𝐂𝐚𝐟𝐟𝐞̀ 𝐀𝐥𝐳𝐡𝐞𝐢𝐦𝐞𝐫 – 𝐮𝐧𝐨 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨

Cultura

RUGGINE

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it