DIALOGHI SULLA GIUSTIZIA. UN CONFRONTO SULLA RIFORMA

Comunicato stampa

Il 22 e 23 marzo 2026 saremo chiamati a votare su una riforma costituzionale della giustizia. Un passaggio importante, che merita di essere capito prima ancora che giudicato.

Per questo giovedì 19 febbraio alle ore 18:00, nella Sala del Carroccio in Campidoglio, abbiamo organizzato insieme all’associazione CINET e promosso un momento di approfondimento e confronto pubblico: Dialoghi sulla Giustizia.

Sarà l’occasione per entrare nel merito dei contenuti della riforma, chiarire dubbi e distinguere tra slogan e realtà.

Proprio per questo informarsi è fondamentale.

Ne discuteremo insieme a Andrea ORLANDO, già Ministro della Giustizia, e all’avvocato Gian Domenico CAIAZZA, presidente del comitato “Sì Separa”, in un confronto aperto e accessibile a tutti.

Credo che le scelte sulla Costituzione debbano nascere da cittadini consapevoli, non da tifoserie.

I posti sono limitati: per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a

cinet1887@gmail.com

Vi aspettiamo.