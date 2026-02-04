DIALOGHI SULLA GIUSTIZIA. UN CONFRONTO SULLA RIFORMA

Comunicato stampa
Il 22 e 23 marzo 2026 saremo chiamati a votare su una riforma costituzionale della giustizia. Un passaggio importante, che merita di essere capito prima ancora che giudicato.
Per questo giovedì 19 febbraio alle ore 18:00, nella Sala del Carroccio in Campidoglio, abbiamo organizzato insieme all’associazione CINET e promosso un momento di approfondimento e confronto pubblico: Dialoghi sulla Giustizia.
Sarà l’occasione per entrare nel merito dei contenuti della riforma, chiarire dubbi e distinguere tra slogan e realtà.
Proprio per questo informarsi è fondamentale.
Ne discuteremo insieme a Andrea ORLANDO, già Ministro della Giustizia, e all’avvocato Gian Domenico CAIAZZA, presidente del comitato “Sì Separa”, in un confronto aperto e accessibile a tutti.
Credo che le scelte sulla Costituzione debbano nascere da cittadini consapevoli, non da tifoserie.
I posti sono limitati: per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a
Vi aspettiamo.