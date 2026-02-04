5 Febbraio, 2026
Italia dei Diritti De Pierro e i crateri stradali di Anguillara Sabazia tanto cari al sindaco

Comunicato stampa

Cittadini esposti a pericoli per le buche presenti sulle strade, il Sindaco nicchia, l’Ufficio Tecnico non vede e il rischio di infortuni si eleva sempre più

Roma 4 febbraio 2026: Il movimento politico dei Diritti De Pierro torna a occuparsi di Anguillara Sabazia e attraverso la responsabile per l’Area del Lago di Bracciano Ylenia Massimini segnala il dissesto del manto stradale in via San Francesco:” Purtroppo sono costretta nuovamente a segnalare strade dissestate e quindi pericolose ad Anguillara Sabazia. Questa volta ci occupiamo di via San Francesco dove si notano delle vere e proprie voragini che rendono pericoloso il transito sia veicolare che pedonale.

Il disinteresse per una corretta manutenzione delle strade da parte di questa amministrazione purtroppo ci porta molto spesso a denunciare disagi per i residenti esposti – conclude la Massimini – a pericoli che possono sfociare in infortuni gravi”. Immancabile il commento di Carlo Spinelli segretario provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro:”

Dalle numerose segnalazioni dei nostri responsabili territoriali, Ylenia Massimini in primis, e dalle continue lamentele dei cittadini di Anguillara Sabazia esposti a pericoli dovuti alle infrastrutture fatiscenti, si evince come nel comune lacustre ci sia la necessità di un cambio di rotta e anche da qui, nasce la candidatura della nostra Sandra Germogli come sindaco di Anguillara Sabazia.

Troppe cose non vanno in questo comune a iniziare dalla tutela della sicurezza dei cittadini, messa a rischio da cantieri improponibili e strade dissestate. Alle elezioni della prossima primavera – conclude Spinelli – i cittadini saranno chiamati a promuovere o bocciare questa maggioranza con la speranza che finalmente Anguillara Sabazia sia guidata da un’amministrazione virtuosa “.
Ufficio stampa Italia dei Diritti De Pierro

   

Padel, molto più di un gioco. Il Progetto dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”
DIALOGHI SULLA GIUSTIZIA. UN CONFRONTO SULLA RIFORMA

