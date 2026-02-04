5 Febbraio, 2026


RUGGINE

Ruggine al teatro Fiorani

Comunicato stampa

“Vivere solo per se stessi è una malattia. L’egoismo è la ruggine dell’ego.” Victor Hugo

Tre persone si mettono a nudo raccontando di sé senza remore, facendo i conti con le proprie esistenze in un intreccio apparentemente casuale. Sogni, fallimenti, aspirazioni e rinunce, un magma di emozioni e sentimenti, fatto di solitudine, rabbia e nostalgia. Si avverte un senso di rassegnazione nelle loro parole e l’accettazione di un destino già segnato. Ma un moto di ribellione inaspettato li porterà ad invertire la rotta della propria vita.

