Opportunità di lavoro con Club Med: recruiting day EURES l’11 febbraio a Roma

Riceviamo e pubblichiamo

Si prospetta un’importante opportunità lavorativa nel settore turistico-alberghiero per i cittadini del territorio. Infatti, il Centro per l’Impiego di Civitavecchia, attraverso la rete europea EURES, ha comunicato l’organizzazione di una giornata di selezione del personale per Club Med, finalizzata al reclutamento di figure professionali da inserire nei resort situati in Italia e in Francia in vista della prossima stagione estiva.

Il Recruiting Day si svolgerà l’11 febbraio 2026 presso la sede della Regione Lazio, in via di Campo Romano 65, a Roma. Nel corso della giornata, i candidati che presenteranno profili in linea con le figure ricercate saranno invitati a partecipare ad una presentazione aziendale, alla quale seguiranno i colloqui individuali.

Le posizioni attualmente ricercate riguardano diversi ambiti del settore turistico e della ristorazione. In particolare, Club Med è alla ricerca di: receptionist, assistenti alle vendite in boutique, SPA therapist, barman, sous-chef, chef de partie, demi chef de partie, commis di cucina, pasticcieri, commis di pasticceria, camerieri di sala, lavapiatti e cameriere ai piani.

La candidatura potrà essere effettuata esclusivamente online, compilando il Google Form disponibile al seguente link:

Mediante il modulo, i candidati dovranno inserire i propri dati personali, indicare il profilo professionale di interesse e allegare il curriculum vitae. Successivamente, riceveranno comunicazione relativa alla convocazione alla selezione prevista per l’11 febbraio, con indicazione dell’orario di partecipazione (mattina o pomeriggio), in base alla preferenza espressa.

lricci@regione.lazio.it . Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo email:

«Accogliamo con favore iniziative che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e che offrono ai cittadini del territorio occasioni concrete di crescita professionale, anche al di fuori dei confini nazionali», dichiara il Sindaco Marco Piendibene. «La collaborazione tra istituzioni e realtà del mondo del lavoro rappresenta un elemento fondamentale per sostenere l’occupazione e per creare nuove opportunità, soprattutto per i più giovani».

«Riteniamo preminente – aggiunge l’Assessore al Turismo Piero Alessi – diffondere il più possibile opportunità lavorative come queste, che permettono di valorizzare competenze professionali e di favorire percorsi lavorativi qualificati in un settore strategico come quello turistico».