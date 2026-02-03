Centinaia di moto sul litorale: torna il Motoraduno Città di Roma

Comunicato stampa

Domenica 10 maggio 2026, tra Ostia e il litorale romano, torna il Motoraduno Regionale Città di Roma, appuntamento di mototurismo inserito nel calendario FMI Lazio e organizzato dal Moto Club Moto Guzzi Roma ASD.

Il raduno è aperto a motociclette moderne e d’epoca di ogni marca e propone il format più classico e apprezzato dagli appassionati: ritrovo al mattino, partenza in gruppo e percorso panoramico tra mare e borghi storici, con soste culturali e pranzo conviviale. Non una gara, ma una giornata da condividere, pensata per chi vive la moto come viaggio e compagnia.

Attesi motociclisti da tutta la regione e diversi Moto Club del centro Italia. L’iniziativa punta anche a valorizzare il territorio attraversato, unendo turismo lento e passione per le due ruote.

Il Moto Club Moto Guzzi Roma, attivo dal 2003, promuove durante l’anno gite sociali e rievocazioni storiche dedicate alle moto d’epoca e contemporanee.