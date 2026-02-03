3 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Centinaia di moto sul litorale: torna il Motoraduno Città di Roma

0
96
Motoraduno Guzzi città di Roma

Comunicato stampa

Domenica 10 maggio 2026tra Ostia e il litorale romano, torna il Motoraduno Regionale Città di Roma, appuntamento di mototurismo inserito nel calendario FMI Lazio e organizzato dal Moto Club Moto Guzzi Roma ASD.

Il raduno è aperto a motociclette moderne e d’epoca di ogni marca e propone il format più classico e apprezzato dagli appassionati: ritrovo al mattino, partenza in gruppo e percorso panoramico tra mare e borghi storici, con soste culturali e pranzo conviviale. Non una gara, ma una giornata da condividere, pensata per chi vive la moto come viaggio e compagnia.

Attesi motociclisti da tutta la regione e diversi Moto Club del centro Italia. L’iniziativa punta anche a valorizzare il territorio attraversato, unendo turismo lento e passione per le due ruote.

Il Moto Club Moto Guzzi Roma, attivo dal 2003, promuove durante l’anno gite sociali e rievocazioni storiche dedicate alle moto d’epoca e contemporanee.

 

Articolo precedente
Reindustrializzazione, il Sindaco: “Bene la nomina di Roberta Angelilli. Ora servono decisioni e tempi certi”

Ultimi articoli

Politica

Reindustrializzazione, il Sindaco: “Bene la nomina di Roberta Angelilli. Ora servono decisioni e tempi certi”

Società

Il basket visto da… Matteo 

Sanità

CARDIOLOGIA ASL ROMA 4: INNOVAZIONE CLINICA, ALTA SPECIALIZZAZIONE E RAFFORZAMENTO DELL’ASSISTENZA OSPEDALIERA E TERRITORIALE

Eventi

GIORNATA DELLO SPORT A CANALE

Società

Inaugurata la terza area fitness free in via Corrado Melone

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it